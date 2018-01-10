安康首办餐饮产业发展论坛 为发扬陕南菜广纳谏言

西部网安康讯（记者 毛明博）1月8日，安康市首届餐饮产业发展论坛顺利举办，知名烹饪师、餐饮企业管理人员、食品经销商等代表齐聚一堂，为安康美食发展建言献策。

近年来，安康市大力发展美食产业，安康市商务局支持重点餐饮企业开发富硒宴、汉阴县成立了小吃办、岚皋县围绕当地特色传承创新巴人特色饮食文化。这些都有力的推进了具有安康特色的美食餐饮走出安康，走向全国。

安康市旅游发展委员会主任曹辉围绕《安康市旅游产业与餐饮产业的融合发展》、安康市睿智实业集团有限公司董事长刘志军等人还就发展陕菜、运用法律为餐饮品牌创造价值等做了分享交流。

当天还对2017年度安康餐饮十大品牌、2017年度安康餐饮特殊贡献奖、2017年度安康餐饮十佳中餐品牌等予以表彰。

安康市美食餐饮协会会长黄亚军表示，举办此次论坛旨在进一步加强餐饮行业自律，为促进餐饮企业开展行业间交流搭建平台，以弘扬安康美食餐饮产业，共筑安康放心餐饮市场，推动安康特色的陕南餐饮经济更好发展。

编辑： 肖昌希