流感来势凶猛 医院病患增多药店感冒药销售翻几倍

西安近期流感发病率增高，交大一附院输液室以孩子居多。



西部网讯（记者 熊惠玲）“感冒咳嗽了三四天，一直没有好，昨天晚上突然发烧，今天赶紧来医院看看。”1月10日上午10点，在西安交大一附院呼吸内科的候诊大厅和儿科门诊部里，坐满了病患。记者了解到，近期来医院就诊的感冒患者中，流感患者数量明显增多，且不少人伴有发热症状。此外，记者走访多家医药超市发现，抗病毒颗粒、感冒灵、连花清瘟胶囊等抗病毒类感冒药品的销量相比往常也翻了三四倍。

流感病患增多 不少患者持续发烧不退

“我发烧四天了，但刚开始没有太在意，就自己买了一点治感冒的药吃着，但烧一直没有退。”陈先生告诉记者，今天9点来医院排的队，发现在呼吸内科看病的人不少，“我后来查了一下相关资料，发现自己可能不是普通感冒，就赶紧来大医院看看。”

“我就没有想到原本一个小感冒怎么突然变严重了。”李女士说，自己前几天有点感冒，但只是咳嗽，没有想到昨天晚上突然发烧，一直到今天早上都没有退。“浑身没有什么力气，就给单位请了假来医院看病。”

搂着孩子的李先生告诉记者，儿子发烧已经有一周时间了，吃了不少药但都不退烧。“孩子整个人精神不好，感觉迷迷糊糊的，好几天都吃不下什么东西。”李先生说，自己打听了一下，孩子可能是流感，便带着孩子赶紧来医院。

“今年的流感发病率的确很高，主要以甲型流感为主。”西安交大一附院呼吸内科主治医师李洋介绍说，“我们最近接触的患者各个年龄段都有分布，患者伴有咳嗽，咽痛，流鼻涕，打喷嚏，流眼泪，发烧，全身酸疼等症状，流感主要通过呼吸道的飞沫、人与人之间的接触、与被污染物品的接触传播。”

“流感虽然传染性比较强，但是也不必过于恐惧。”李洋说，流感和普通感冒相比，发热时间会更长，各种身体的症状会更重，通常情况下，一般的受凉感冒或者轻度流感都可以自愈，但如果出现发热，就要及时去医院就诊。

编辑： 熊惠玲