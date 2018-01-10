陕西省气象台继续发布道路结冰黄色预警信号

陕西省气象台2018年1月10日08时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时陕北、关中、陕南等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。
预防指南：
1.交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作；
2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶；
3.行人外出尽量少骑自行车，注意防滑。
编辑： 王瑜
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