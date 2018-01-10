马克龙在西安的"私人时间"去了这家咖啡馆

|该图由采访对象提供

图/文 刘璞华

1月8日，法国总统马克龙携夫人抵达西安，开始任上的首次“中国之旅”。陕西头条昨日完整梳理了马克龙短暂又充实的“西安时间”（回顾：秦知道丨法国总统马克龙“西安之旅”背后的人和事），从9:15抵达西安咸阳机场，到下午5时许抵京，马克龙和随行人员在西安的时间共计约6个多小时。除了被媒体广泛报道的兵马俑、大明宫、大慈恩寺、大雁塔和大清真寺的行程外，马克龙还在西安这家小咖啡馆留下了10分钟左右的“私人时间”。

张真是“Cafe de la tour”咖啡馆的店长，这家深藏在回民街化觉巷的小咖啡馆8日下午接待了一位特殊的客人——法国总统马克龙。“从他当选的那一天，我就有种感觉，他一定会来中国，会来西安，甚至会来我们店。”

回想起昨天发生的一切，张真还是有些激动和恍惚，但她又觉得这一天自己等了很久。这家店的投资人是两个西安人，因为留学法国的缘故，他们与这个浪漫的国度结下了难解的缘分，因此决定在家乡开一家法国风情的咖啡馆。别看这家店面积不大，却在陕西的外国人圈子，尤其是法籍人士圈子里有着很好的口碑。张真应聘成为店长后，一直尽心打理着这里的一切。

从马克龙当选法国总统开始，张真就一直很留意他的新闻。“最初是关注到媒体写他和他妻子的故事，人们都说法国人浪漫，我觉得在他们身上我看到了一种超越浪漫的勇敢。”所以，当半年前张真看到法国总统将要来华访问的新闻时，她就期盼着行程里能有西安。

张真仔细描述了马克龙来他们店里的经过，“我当时在店里坐着，马克龙和夫人从大清真寺游览出来，我看着他们经过店门口，甚至就要过去了，我还在想真的不进来坐坐吗？这时突然马克龙推开了我的店门。”张真赶紧起身握手，用自己不算流利的法语和这位帅气的总统打招呼。“他问了我店面开了多久，经营状况如何，我都一一回答了他。”马克龙在这里停留了十分钟左右的时间，仔细看了店铺里的法国照片。

这家咖啡馆的橱窗上，贴着各国语言写就的彩色便利贴。壁炉上的明信片，也来自世界的各个角落。“我们店里墙上的照片，都是十年前我们老板在法国拍摄的，十年后法国总统走进了我们店，我觉得或许这也是一种缘分。”张真说。

张真说，当她昨天在朋友圈晒出和法国总统马克龙的合影时，除了点赞欢呼的，有人也质疑，“是真的吗？照片不会是你P的吧？”对此，张真也是哭笑不得。事实上，他们这家小咖啡馆不仅接待了法国总统马克龙，来自马来西亚、德国、新西兰等国的政要都曾在这里驻足停留。这间弥漫着咖啡香气的小店，早已成为陕西面向世界的一个小小窗口。

“当然还是有些遗憾，时间不够我认真为马克龙先生做一杯咖啡。”其实，张真事先想象过很多次如果要为马克龙做咖啡，应该做个什么样子的。“之前我设计过几次，其中一个想法是用裱花在咖啡上写上‘Macron 514’，就是他的名字和他成为总统的日子，旁边再摆上几个马卡龙。”（注：一种法式甜点，也是网友对马克龙的昵称。）

去年十二月，张真去了欧洲旅行，特意在法国多停留着几天。回来后，她也把自己在法国拍摄的照片贴在了店门口。“我最近开始学习法语了，之前虽然店里时常有各国的顾客光顾，但我总觉得英语就够用了。直到某一天，我突然觉得法语很优美，两个人用法语打电话，就好像是在唱歌一样。我们店里有这个环境，我很快就学起来了。”平日里，也常常会有法国留学生、法语联盟的工作人员，以及一些在陕的法国企业员工来这里聚会。

张真把法国总统光顾了他们店的事情，告诉了远在巴黎的老板，“我觉得法国总统来这件事，让他觉得可能离自己的初心又近了一步。”张真坦言，这家店铺的经营状况一直一般。尽管接待过很多政要，但咖啡馆坐落的化觉巷实际上是一条旅游纪念品和工艺品街区，并不在回民街人群熙攘的位置。“天冷了，人可能就更少一些。”不过张真还是很喜欢自己在做的这件事，咖啡馆开了5年，她和这里也一起成长了5年，这里浓缩着一个开放包容的陕西。

2016年7月，陕西省在外交部蓝厅举办“开放的中国：迈向世界的陕西”全球推介活动。在推介会上，时任法国驻华大使顾山表示，“陕西不仅代表中国的历史，也代表着中国的未来，作为古丝绸之路的核心城市，一直是推动中国经济、社会、文化发展的重要的城市，在习近平主席推动下的‘一带一路’建设当中，也将继续发挥这个作用，将成为中国同世界的交往的新的桥梁。”

编辑： 秦怡