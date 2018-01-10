西安海归博士攻克抗菌肽生产技术 未来抗生素或被取代

李世喆团队对水果进行实验，同样时间下，添加了抗菌肽的水果保质期明显增长。
西部网讯（记者 李媛）“我们最大的突破就是通过基因技术和发酵技术提取出大量的化学合成抗菌肽，抗菌肽在未来的应用非常广，能够作为原料替代抗生素及抗癌药物。”1月9日，在高新区创业大厦，27岁的创业者李世喆告诉西部网、陕西头条记者，在对周至猕猴桃做过实验之后，他对抗菌肽技术很有信心。
27岁海归回国创业 团队破解38年抗菌肽推广难题
2015年，李世喆从美国佛罗里达国际大学毕业，投入了互联网创业大军。去年，辞职之后的他和另外几名海归博士一起，将目光瞄准了抗菌肽市场，并于今年在西安成立了公司。说起选择在西安创业的原因，李世喆说，主要看中这里良好的创新创业环境，还有实力雄厚的相关科研机构能够提供强大科技服务支持。
“为什么我们很少见到完整的柚子表面出现霉变的情况，就是因为柚子会分泌出大量的抗菌肽。同样的成分还出现在人体表皮、蜜蜂、水稻、大麦等生物中。”李世喆介绍，“人体、动物中的抗菌肽，可以用来应对炎症和感染，而植物分泌出的抗菌肽，则可以用来防止水果腐烂。”
实际上，抗菌肽其实并不是什么新鲜事物，早在1980年就已经由瑞典科学家发现。可是，38年过去了，对于抗菌肽的研究仍旧处于实验室阶段。
李世喆解释：“科学家初期将这些抗菌肽存在体大量收集后直接提取，提取量极小而成本极高。比如，1吨的蜜蜂可能只能提取出不到1g的抗菌肽，成本非常之高，根本无法市场化。如今，利用各种技术，提炼的比例在不断提高，世界上最新研究成果是4mg/l。”
而李世喆的团队，通过无数次实验，利用基因技术和发酵技术将抗菌肽的成本由直提模式或化学合成降低了超过90%，将发酵表达量提高至超过250mg/升，大大超过了世界最新成果，从而顺利的将抗菌肽技术市场化应用变为可能。
柚子提取抗菌肽作用于其他水果 降解物无毒
李世喆跟团队做了大量的实验，在位于周至的猕猴桃储存冷库中，有10万吨的猕猴桃接受了抗菌肽的喷洒实验，结果显示：三个月后，猕猴桃的腐变率由4.3%下降到0.48%，下降近10倍。“通过实验，我们减少了4000斤猕猴桃的损失，按照一斤5块钱来算，喷洒了抗菌肽的猕猴桃，等于是减少了2万块钱的损失。”李世喆说，按照理论，百分之一克的抗菌肽，能够帮助40公斤的水果防霉变。
“我们从柚子中提取出了抗菌肽，把它应用于猕猴桃上，过一段时间它会自己降解成氨基酸。可以说，这个过程是安全的。”李世喆一边说着，一边出示了中国军事医学科学院出具的有效性证明以及宁波进出口检验检疫局出具的安全无毒证明。
李世喆介绍，抗生素使用时间长了之后，容易产生耐药性，而抗菌肽没有产生自身耐药菌的可能性，两者相比，抗菌肽优势明显，而且无毒无害。
除此之外，抗菌肽对正常哺乳动物细胞及昆虫细胞没有不良影响，但对癌细胞株则有明显杀伤作用。李世喆介绍，抗癌也是未来抗菌肽的使用方向之一。
编辑： 沈晓芳
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