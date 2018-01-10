有人向警车扔钱包 原是出租车驾驶员请警察找失主

失主向民警赠送锦旗。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 杨长空 刘耀武）“啪”的一声钱包应声落下。当绿灯亮起与警车并排的出租车司机把钱包已扔进李刚驾驶的警车后还补充了句“请帮忙找下失主”。1月7日16时许，在安康城区执勤时等红灯的民警李刚被扔进车的钱包打乱了行程。

出租车司机向警车扔钱包

李刚是安康铁路公安处旬阳北站派出所所长，当天他正在安康城区执行任务。听到出租车司机的话，见到突然而至的钱包，李刚也加油跟上出租车。两人随后在马坎十字相继下车。

出租车司机佘在刚称，2小时前，有人从安康高客站乘他所驾驶的出租车至火车站。当他从火车站再次载客时，发现车后排有个钱包。

当佘在刚驾车行至安康城区大桥路影剧院十字时，红灯亮起。佘在刚说，这时有个安康牌照警车与其并排行驶，“我打开车窗示意警察也打开车窗，随后我就把钱包扔了过去，还说请警察帮忙找寻下失主。”

“在等红灯时巧遇安康的警察，这比我直接回公司再找警察找失主更方便。”佘在刚说，当时出租车尚有乘客，“我就直接把钱包扔给警察，这也不耽误挣钱。”

钱包分文不少物归原主

李刚说，“飞”来的钱包把他当时也吓了一跳。本来想和并排的出租车司机了解详情，但绿灯却亮了，“出租车开动后我也紧随其后”。

两人车辆靠边停靠后，李刚表明警察身份并出示证件后。出租车司机佘在刚对李刚称，所扔向李刚的钱包应该是2小时前从高客站到火车站的客人遗失的，佘在刚想着失主可能很着急就找警察帮忙寻找失主。

经现场检视，李刚发现钱包内有现金3300元，身份证、驾驶证及银行卡，随即他将失主相关信息向安康铁路公安处指挥中心汇报后并请协查。几经辗转，经失主户籍所在地公安局联系到失主李先生。

回安康还想致谢身边好人

“请李先生到安康铁路公安处前来领取失物和现金……”，1月7日傍晚，当白河籍失主李先生接到民警李刚电话后百感交集。

此前，李先生已从白河警方得知会有安康警方联系他领取失物。

“那天我做了面锦旗向警方表示感谢，也给出租车司机电话致谢。我觉得，这些还不够。”1月9日，人在外省的李先生在接受记者电话采访时表示，“出租车司机和警察接力寻我，我的钱包几经辗转分文不少又回到身边，这些都让人感动，我得好好感谢身边的好人。”

编辑： 张澍田