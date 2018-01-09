雪后天晴 陕西省内及西安周边公路铁路客运恢复正常

雪后天放晴，公路铁路客运恢复正常。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）大雪过后，陕西省内以及西安周边各条高速公路通行怎么样呢？受大雪影响的公路铁路客运有没有恢复呢？

随着天空放晴，记者从实时监控大屏幕看到，省内以及西安周边各条高速公路，通行平稳顺畅。

陕西省高速公路监控指挥调度中心工作人员杨乐雅：“像西安绕城高速、连霍高速全段，以及京昆高速的西禹段，机场专用高速，还有十天高速在我省内的全段等等，这些高速都是可以进行正常通行的。”

除此之外，陕北的部分路段，像青银高速吴靖段，包茂高速西延段等，还是会限制7座以上客车和危化品车辆通行，当然了，您在上高速前，还是先拨打陕西交通服务热线12122，实时掌握路况信息。

受降雪影响，西安各大客运站的线路基本处于停运状态，今天天气好转后，记者从陕西省西安汽车站，西安纺织城客运站，西安城南客运站了解到，即日起班线运行已经恢复正常。

西安城南客运站副站长庞家龙：“路上的冰雪开始消融，山区道路恢复正常，从今天开始，我站发往四川、湖北，以及汉中、安康、商洛地区的所有班次，均已经恢复正常发车。”

高速公路驾驶要小心，这不铁路客运，尤其是高铁出行大家很是青睐，记者今天从西安北站了解到，目前西安北站各趟列车都在正常运行。

编辑： 高政超