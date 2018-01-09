西安再现校园暴力 一初三男生教室内被同学群殴

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王景文）昨天（1月8日）下午一点多，正在家里洗碗的周女士突然接到了孩子班主任的电话，让她到学校去一下。可把她吓得不轻。
周女士：“到了学校门口，又让我到医院去。”
周女士立即赶往了蓝田县华胥镇的卫生院，在这里见到了他的孩子。就读于蓝田县华胥初级中学初三年级的成成。
周女士：“身上全部是土、雪，打娃的时候你看打成啥了，衣服还给撕烂了。”
那么，周女士的孩子成成到底遭遇了什么呢？
成成：“中午一点多的时候，10多个人拿着铁锨木棍追过来了。”
记者：“在哪呢？”
成成：“班级内。”
记者：“教室吗？”
成成：“嗯。”
孩子说，就在教室内，当着其他同学的面。他被多人围殴。
成成：“先给我了一脚，其他人动开手了，拿木棒打的打，拿铁锹打的打，还有拿凳子抡我。”
被殴打将近一分钟之后，班里的其他同学赶紧跑去叫成成的班主任。
班主任：“我去了之后，已经打完了。”
随后，被打的成成也被老师第一时间送往了镇上的卫生院。经过检查，成成除了全身多处软组织挫伤之外，没有大碍。周女士说，这多亏了冬天穿得厚。
周女士：“还多亏了在教室，如果在放学的路上，说不定有生命危险。”
据班主任老师介绍，打成成的是他们班级隔壁初三三班的几名同学。是什么原因使得这些同龄人做出如此出格的事呢？
班主任：“早上学校铲雪呢，有个娃和成成发生了冲突，我过去拉开了。”
成成：“早上他们推着铲雪的车子把我碰了一下，我问你想怎么样，他们说不想怎么样，第二回又过来把我撞了一下。”
就这样，由于化解不及时，小矛盾最终激化成了同学间的在教室内大打出手。目前，成成在西安的一家医院住院留观。
学校副校长：“我们将配合家长对孩子积极救治，第二对孩子要加强教育，给处理的给予处分。”
编辑： 高政超
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