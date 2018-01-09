父母吵架“逼”走7岁女儿 安康警民接力60余小时找到娃

西部网安康讯（记者 毛明博）1月5日，安康一7岁女孩果果因“袒护”母亲而被父亲怒斥“滚开”后离家出走。事发后，孩子父母和亲属多方寻找无果。1月8日，警方根据热心市民提供的线索最终在某旅馆将出走60余小时的果果找到。
汉滨公安分局巡警大队副中队长尚福波介绍，1月8日8：55分有市民反映在安康城区静宁巷发现疑似走失女孩。民警经询问该女孩体貌特征及着装后，兵分两路进行寻找，一路沿着静宁巷向四周扩散查找，一路从民房一楼至顶楼进行搜寻，同时发动附近热心群众一起寻找。
警方介绍，在群众帮助下，有民警在静宁路一旅馆过道找到疑似走失小女孩。通过与走失女孩信息对比和现场询问，该女孩系走失的小女孩果果。随后，民警与果果家长取得联系，通知家长到新城派出所与孩子见面后，走失60余小时的果果终与家人得以团聚。
果果的父亲王先生称，1月5日晚，他和妻子因安装热水器发生争吵，果果为维护母亲，也跟着吵了起来。
王先生说，在与妻子吵骂时，果果一直帮助其母骂他，他怒斥果果滚开，“果果就发脾气从家里就出去了。半个小时后，我外出寻找未找到人遂发动亲友找寻，但一直未找到孩子。”
果果证实了此事。果果称，她因生气就离家了，当时身上也未带钱。因父母常吵架，其母亲常在吵架后带其住在静宁路某旅馆内。于是，果果离家出走后也到该旅馆住宿。
看到果果和家人团聚后，王先生和妻子对因大人吵架而致孩子出走的事后悔不已。果果也希望父母，“今后不要再吵架了。”
据了解，从元月5日以来，王先生等在向警方求助外还通过朋友圈找寻孩子，该消息一度在安康当地朋友圈被广泛转发。最终，孩子在警方和社会关注下得以和亲人团聚。
编辑： 张澍田
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