新车挂牌扎堆鱼化寨 其实这30余个地方也能挂新牌

在机动车号牌发放出等待领取车牌的车主。

西部网讯（记者 刘望）这几天，有网友向西部网反映称，在鱼化寨车管所给新车挂牌有点困难，面临年底的挂牌潮，广大车主该怎么办？记者从西安市车管所了解到，西安市的23家汽车销售4S店和各县区分所均可挂牌，建议大家分流办理。

车主口述：挂牌难 等了一整天还没排到自己

存师傅是出租车驾驶员，今天早上开车经过鱼化寨，他着实被排队等待挂牌的新车吓了一跳。“往年年底挂牌的人也多，但是从没见过从鱼化寨排队到西三环上的。”存师傅说，到年底了，很多人买了新车，都想在春节前给爱车挂上牌照，就出现了排长队的现象。

李先生在4S店排队排了好几天，实在等不及了，就来到了鱼化寨车管所挂牌。“之前也听说4S店可以挂牌，但是4S店不情不愿的，没办法只有自己过来。”李先生一大早就赶来排队，由于提前了解了需要携带的资料，汽车审验没花多长时间就结束了，剩下的时间就是等待领取车牌，但一直到下午都没排到自己。

金先生年前买了一辆新车，之前一直使用临时牌照，现在临牌快到期了，他才来车管所换牌。“年前挂的牌子一听是2017年的，将来卖二手车卖不上价，拖到今儿来上牌子，买主一听是2018年的，能多卖一些钱。”金先生说，他觉得鱼化寨车管所规模比较大，可供他选择的车牌也比较多，所以他才从北郊专门过来挂牌。

西安市车管所启动临时措施 增加注册挂牌量

记者了解到，去年7月底，郭杜车管所由于市政道路施工，暂停了新车注册业务，新车挂牌业务全部转移到了鱼化寨车管所。另外，加上公安部门新车查验政策趋于严格，审验员每日审验车辆的数量进行了限制，导致车辆管理部门的工作效率有所下降。鱼化寨车管所原来每日可为500余辆新车挂牌，而现在最多只能为360台机动车挂牌。

为解决广大车主的挂牌需求，即日起至2月14日，西安市车管所将启动临时措施，辖下各分所暂停使用新的查验系统，仍使用旧的系统办理车辆注册业务。同时增加车辆查验注册登记人员，抽调民警和工作人员进入各分所，协助办理车辆注册业务。同时延长上班时间至18:00,1月13日、14日两天，各注册点加班办理车辆注册业务。

车辆管理部门提醒，除了鱼化寨车管所外，西安市的车管所东、南、西、北和郊县（三桥）分所，长安、鄠邑、蓝田等各县区公安局车辆管理所、3家检测线和23家汽车4S店都可以为新车挂牌，广大车主可就进前往，避免扎堆鱼化寨。

【 点此了解可以进行新车挂牌的车辆管理部门和4S店 】

编辑： 刘望