2017全球秦商影响力人物今颁奖 30余国商业精英关注

相关商业精英参与秦商高峰论坛暨影响力对话。

西部网（记者 刘望 实习记者 梁筱怡）今日下午（1月9日），“2017年全球秦商影响力人物颁奖盛典”在西安举行，63家企业和个人获得秦商助力陕西发展贡献奖等八大奖项。

本次大会共设2017年度全球秦商新锐人物奖、全球秦商领军人物奖等8个大奖项，有63家企业和个人获得表彰。

在随后举行的秦商高峰论坛上，金花投资控股董事局主席兼总裁吴一坚、西安立丰董事长颜明等六位知名企业家及专家学者就“新时代、新经济、新机遇”、“新时代秦商精神”等议题进行了对话。

据了解，该活动目前已成功举办了两届，此次评选由17个政府单位做指导、19位省内外知名专家学者组成评委团，历时一个多月。累计引发600多万人关注，参与投票人数超过100万次。

“评选活动也是在积极挖掘和树立一批开放发展的时代建设先锋，让更多的人关注陕西经济发展，让秦商走向世界，为陕西经济发展带来积极的影响”。主办单位之一新浪陕西总经理付士山说。

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