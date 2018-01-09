2017全球秦商影响力人物今颁奖 30余国商业精英关注
时间：2018-01-09 19:52:11
来源：西部网-陕西新闻网
作者：刘望 梁筱怡
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2017全球秦商影响力人物今颁奖 30余国商业精英关注
今日下午（1月9日），由秦商联合会和新浪陕西共同主办的“2017年全球秦商影响力人物颁奖盛典”举行，63家企业和个人获得秦商助力陕西发展贡献奖等八大奖项。
相关商业精英参与秦商高峰论坛暨影响力对话。
西部网（记者 刘望 实习记者 梁筱怡）今日下午（1月9日），“2017年全球秦商影响力人物颁奖盛典”在西安举行，63家企业和个人获得秦商助力陕西发展贡献奖等八大奖项。
本次大会共设2017年度全球秦商新锐人物奖、全球秦商领军人物奖等8个大奖项，有63家企业和个人获得表彰。
在随后举行的秦商高峰论坛上，金花投资控股董事局主席兼总裁吴一坚、西安立丰董事长颜明等六位知名企业家及专家学者就“新时代、新经济、新机遇”、“新时代秦商精神”等议题进行了对话。
据了解，该活动目前已成功举办了两届，此次评选由17个政府单位做指导、19位省内外知名专家学者组成评委团，历时一个多月。累计引发600多万人关注，参与投票人数超过100万次。
“评选活动也是在积极挖掘和树立一批开放发展的时代建设先锋，让更多的人关注陕西经济发展，让秦商走向世界，为陕西经济发展带来积极的影响”。主办单位之一新浪陕西总经理付士山说。
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文化12月16日上午，首届“记城者·匠意新生”西安城市主题展在曲江书城艺文空间隆重开幕。12-17
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三农坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。01-08
旅游西成高铁自2017年12月6日正式开通运营以来，旅客发送量居高不下，开通“满月”以来共发送旅客93万人次。01-09
旅游近日，贵州省丹寨县遭遇低温天气，空中俯瞰位于丹寨县城西部的龙泉山景区，犹如一座座“冰”山延绵不断，美若画卷。01-09
旅游在欧洲，国航从43年前一个小小的航点起步，到后来一个个海外营业部建立。如今，国航在欧洲设立的地区总部下辖17个营业部。01-09
旅游记者8日从北京市交通委获悉， 2018年春运从2月1日开始至3月12日结束，共40天。2018年春运期间进出京客流总量预计4263万人次。01-09
旅游8日上午，2018全国旅游工作会议在厦门召开，国家旅游局局长李金早在会上所做的工作报告中指出，2017年，我国人均出游已达3.7次。01-09
旅游以石林为代表的众多云南景区，为陕西旅游行业带来了各景区的最新动态及优惠信息。01-08
旅游中国驻外使领馆已于2018年1月1日起进一步简化经国内人才主管部门认定的外国人才来华签证手续，具体措施包含四个“最”。01-08
旅游线上旅行社最新一份大数据显示，已有超过5万游客预订了春节旅游度假出行。涉及100多个出发城市，到达全球60多个国家。01-08
旅游国家旅游局日前推出“全国全域旅游全息信息服务系统”。该系统一个重要功能就是借助高德地图数据和精确的定位能力实现全域旅游厕所导航。01-08
旅游如果说旅游是一个丰富多彩的花园，那么科技就是打开大门的一把钥匙。科技手段的不断进步，让旅游有了更多新的可能。01-08
旅游1月7日，随着北京市区内最大的滑雪场——鸟巢北侧附场滑雪场正式对外迎客，第九届鸟巢欢乐冰雪季全面亮相。01-08
旅游在北风和潮汐的作用下，大量海冰被涌上岸边，形成奇特的极地冰原景观，游客仿佛置身于极地冰原世界。01-08
美食是中国人都用筷子吃饭。这个习惯几千年也没有改变过。但是你知不知道，筷子的标准长度为什么是7寸6分?01-09
美食自己做烘焙的好处就是随心所欲，想吃啥做啥。如果您喜欢甜口味的，也可以改成自己喜欢的，面团中的糖量增加，盐减少一点。01-09
美食鸡蛋里最有意义的成分就是蛋白质，可是它如果久炸久煮就会变质，营养就会流失，所以想要充分保留鸡蛋的营养，很多专家推荐鸡蛋羹。01-09
美食经常在看文章推送的小仙女都知道，小编是一个炒鸡炒鸡不爱吃菜的人儿 ~豆腐和草菇能一起吃:同食可作为高血压、高血脂患者的辅助食疗菜肴 01-09
美食当蔬菜、水果在农田里被采收下来的那一刻，当肉品从家禽身上割下的那一刻，这些收割后的食材，营养就开始渐渐地流失。01-09
美食很多人都问我，哪里有最多好吃的啊？我的答案永远是：朋友圈！相信你肯定也有几位天天在朋友圈拉仇恨的小伙伴！01-08
美食每天早餐吃1枚海参，这样的吃法不但可以让早餐更加方便和营养，也更利于胃肠道对海参营养的吸收。01-08
美食不要说油炸的食品不健康，生活要的是一份随性，咱们自己做的，从来不用循环油，况且自己喜欢就好。01-08
美食鲜滑柔嫩的鸡蛋羹只需要加上几滴酱油，鸡蛋和酱油这两个最普通最常见的食材轻轻碰撞，就变成了老少通杀的美食。01-08
美食素鸡是一种汉族豆制食品，广泛分布中国中部和南方。以素仿荤，口感与味道与原肉难以分辨，风味独特，以豆腐皮。01-08
美食肉末一定要充分摔打上劲才更好吃，为了减少油腻，我在肉末里没加入油，口感觉得也挺好的；表面一定要均匀裹上鸡蛋。01-08
美食排骨最常见的做法就是红烧排骨了，但是吃多了很容易让人生腻。下面分享排骨的一种简单的家常吃法，饭菜美味一锅端,孩子吃了强身补脑!01-05
健康鸡蛋一直有“全营养食品”的美称，除维生素C含量稍少外，鸡蛋几乎富含人体需要的所有营养物质。01-09
健康晚上不能吃哪些水果？水果对我们的健康来说至关重要，但是也要讲究时间哦。01-09
健康近年来，随着咖啡文化受到不同年龄段人群的追捧，爱泡咖啡馆的人越来越多。01-09
健康冬季很多人喜欢泡温泉、蒸桑拿，而对于男性，尤其是准备要孩子的男性来说，都应该避免。01-09
健康如果你曾经在节日雕刻过南瓜灯，在挖掉南瓜肉的时候你一定见过被橘红色果肉包裹的南瓜籽！01-08
健康我们经常会听到或者看到有些大胃王，一顿吃很多，但是还不长胖；而有些人则“喝凉水都长胖”。01-08
健康冬季最好别洗澡太频繁，水温别太热，减少使用肥皂、沐浴露的次数。01-08
健康雪天路难行，意外事故多，千万当心。在雨雪天气出行首先应注意滑倒摔伤。01-08
健康蜂蜜是由蜜蜂采集的花蜜，经充分酿造而成的天然甜物质。蜂蜜营养丰富，但是一岁以下的婴儿不宜食用蜂蜜。01-06
健康大家都知道身体虚的女人可以吃红枣滋补，红枣也有很高的营养价值。但物极必反，任何事都有一个限度。01-05
健康臀部越来越肥，大腿越来越粗——这是很多办公族特别是女白领的烦恼。01-05
健康有的忙碌的上班族来不及吃早点，就吃点饼干零食充饥。不过，对于早晨处于半脱水状态的人来说。01-05
教育一座城市的性格，是由生活在这座城市的人来决定。或许曾经“十三朝古都”是西安最大的标签，但现在，这里正变为一片创新创业的热土。01-09
教育今天的大学承担着越来越多的使命和责任，延伸到科学研究、社会服务、文化创新传承，或者国际合作交流，但究其根本，育人才是大学的初心、本质。01-09
教育管办评分离是教育改革中的一个难点。政府如何放权，如何给予配套的政策保障，放权后又如何监管学校的发展，都是必须回答的问题。01-09
教育近日，全国学生资助管理中心印发通知，要求各地各高校提前摸底、提早安排，通过为家庭经济困难学生提供路费资助。01-09
教育馆陶县北部有一个闻名全国的教育小镇王桃园，距县城约30公里，现有125户村民，人口500余人，全村总面积1109亩。01-09
教育全国共有113所高等院校作为主要完成单位获得国家科技奖三大奖通用项目157项，占通用项目总数的72.7%，占比连续3年超七成。01-09
教育1月5日，甘肃省金塔县职教中心学前教育专业学生在练习舞蹈基本功。01-08
教育无线校园、智慧课堂、云教室、VR（虚拟现实）实验实训平台……互联网的飞速发展，给教育信息化带来了一个又一个酷炫的新名词、新技术。01-08
教育学术与娱乐、厚重的史料与酷炫的情景剧、“老古董”与“小鲜肉”，当这些元素糅合在一起会呈现出怎样的画风？01-08
教育2016年我国中小学课外辅导行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1.37亿人次。01-08
教育我们在西部多个省份的调研中发现，偏远农村地区普遍存在着学前幼儿寄宿、家长陪读、校车安全等农村幼儿入园难的突出问题。01-07
教育2017年，“一村一幼”计划支持范围由彝区13县扩展到四川省民族自治地方的51个县（市），8381个村的幼儿都可就近在本村或邻村接受学前教育。01-07
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数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
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数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅与卧室之间用镂空木板隔断来划分，隔断两侧留出了二者之间的通道，具有对称的美感，让空间显得更加明亮宽敞。01-09
房产大片的藤蔓爬满墙壁，比较长的绿植或是迎春花、金银花这样的藤条植物挂置在墙上，如绿色的瀑布一样，风轻轻一吹花幔翩然，感觉好浪漫啊，绝对很有感觉。01-09
房产储物柜：灵感来源于小朋友玩的积木，但比积木要大一点。可以搁好多东西哟~风吹过，就变成了这个样子~弯了腰的花也是挺浪漫的呢~来源：易视频01-09
房产我们可以做一些研究，然后再到卖场去实际体验，寻找适合自己的身体以及睡眠习惯的床垫。01-08
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。01-08
房产卧室的设计仍然十分简单，只有床头的一面墙刷上了淡淡的棕色，两幅装饰画进行了简单的装饰。01-05
房产能拥有一套复式公寓是许多家庭梦寐以求的事情，Lindland一家四口终于定居在纽约布鲁克林，实现了他们的梦想。01-04
房产艺术漆墙面与水泥色地砖的简约基础，搭配小美风的家具陈设品，整体空间通透舒适。01-03
房产剪裁多余墙纸时使用的刀口要锋利，以免毛边，剪裁之后用海绵沾水将残留在墙纸表面的胶液完全擦干净，以免墙纸变黄。01-02
房产原木和灰色的主线搭配中加入了一只淡黄色抱枕点缀，既不破坏整体的恬淡舒适，又能使空间显得更加有活力。01-01
房产客厅软装设计中，平整的天花板上贴着金黄色的金属箔，使墙上的釉料看上去更加丰富，同时也使整个房间看起来精致，温尔文雅。01-01
房产用中式的风格营造屋宇的明亮，生活的格调，低调、开阔而内敛的特质让人心生静谧，凝重中恬静安然，让人为中国风所倾倒。12-29
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汽车通过各种有趣的游戏环节，近距离展示了这款充满个性的纯电动汽车。LITE的上市，不但更新了国内微型电动车的高水平，也会促进新能源汽车市场的快速发展。01-09
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汽车外观方面，保时捷新款Macan基本延续现款车型设计，采用贯穿式前进气格栅，LED大灯组升级，前后保险杠经过了重新设计。01-08
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汽车丰田并未透露新车的动力参数，外媒预计其将搭载功率为300马力的V6引擎，还将推出更为节能的混合动力版，功率超200马力。01-08
汽车2017年德国新车销量达344万辆，上升了2.7%，但由于可能出台的驾驶禁令，柴油型车型的销量却大幅下降。01-08
汽车广汽丰田全新第八代凯美瑞于2018年1月6日在西安豪享来温德姆酒店上市并取得圆满成功。01-07
汽车这种新型电动车名为“U-Bike”，将由日本松下公司生产的一系列锂电池供电。01-07