网络PK实体丨榆林人办年货青睐实体 吐槽结算久占比58%

1月8日，西部网、陕西头条记者在榆林市进行线上线下消费习惯问卷调查。
随着现代物流业不断发达，网上超市让消费者添补家用变得更加便捷，线上电商与线下实体竞争也日趋激烈，为了解消费者对两者的真实评价，西部网特推出“超市消费大调查”，将分别走进渭南、宝鸡、榆林、延安、汉中、咸阳等6市实地展开问卷调查，从价格、品类、消费体验以及售后等多维度进行走访，还原陕西地市线下超市的生存现状。
西部网讯（记者 彭芬） 在榆林市有名的商业街“二街”，路两侧商铺林立，人来人往热闹非凡，彰显着这座城市商业的繁华。那么爱逛街会消费的榆林人有着怎样的线上线下消费习惯呢？对于即将到来的春节，置办年货又会作何选择？1月8日，西部网、陕西头条记者在榆林市进行问卷调查。从调查结果来看，榆林人网购群体以青年人为主力，年龄划分层十分明显；依然有超过半数人青睐实体店购物，同时对于超市结算排队时间统计显示，超过52%的消费者排队花费时间在10—20分钟。
52%的榆林消费者认为网上购物“省时省力”。
实体店购物排队令人心烦。
榆林人网购看中种类多价实惠 青年人是网购主力
“除了特别着急立马要用的东西，平时我的日用品、零食、书籍、数码产品基本上都是在网上买的。”榆林大学生小吴表示，网购选择余地大、优惠力度强，他日常的主要消费支出就是网购，每月要花费三五百元。
在此次的问卷调查中，有55%的榆林消费者认为网上购物种类丰富，52%的消费者认为网上购物“价格实惠”、“省时省力”。“我周围的同学有的每周收一两个快递，有的甚至天天收快递。”小吴说，“学生党”购物最看中的，就是便宜和方便。
榆林市民李先生是个名副其实的网购达人，平均每天都要收一两个快递，最多的一天收了八个包裹。前段时间李先生家里装修，大部分的建材都是在网上买的，花了好几万元。此外，李先生给家里小孩买奶粉、玩具等都是通过网购，“榆林的实体店铺商品种类少，价格还高，在网上买选择多、价格实惠，尤其现在能够实现次日达，非常方便。”李先生表示，除了买菜，他们一家现在很少去实体超市购物。调查中，有39%的榆林消费者对实体超市最不满意的是“品类有限”、“价格虚高”。
西部网、陕西头条记者在发放问卷的过程中还注意到一个现象，在榆林，网购人群的年龄划分层十分明显：网购的主力人群为青年人，其中23岁以下占47%，24岁至30岁占28%；31岁至50岁参与网购的占比25%；而街头随机采访的近10名50岁左右的市民均表示“不会网购”、“都是儿子女儿网购”，最终没有参与此次问卷调查。
编辑： 谢卓
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