路虎车街头被围堵遭打砸 事发原因警方正在调查

路虎车街头被围堵遭打砸

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉）昨天（1月8日）晚上，西安南郊紫郡长安小区门前，一辆路虎车和一辆商务车撞在了一起，现场一片狼藉，不过，这并不是一起简单的交通事故。

昨天晚上11:00，在西安南郊紫郡长安小区东门发生了一起车祸。

围观者：“肯定是想拦这个车子，速度应该很快，气囊全打开了。”

发生碰撞的两辆车看起来都“伤”得不轻，而从红色路虎车窗玻璃破损的情况来看，这不像是一起简单的车祸。

因为车的四面车窗和挡风玻璃有明显的打砸痕迹，地上还有一根铁棒。

目击者说，事故发生后，商务车上下来了好几个人，连拉带拽的要把路虎车司机带走。

记者：“司机是男的女的 ？”

目击者：“男的，年轻人，使劲喊救命，救命的。”

记者了解到，这辆红色路虎车经常在这个小区门口停放，车主就是小区的居民。对于今天发生的事围观者众说纷纭。

围观者：“搞不好是来讨债的，面包车来讨路虎的债了。”

围观者：“他欠人钱，不可能。他家里有钱的跟啥一样，肯定是别的事。”

事发后，雁环中路派出所赶到了现场，目前事发原因警方还正在调查。

编辑： 高政超