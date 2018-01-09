十字路口闯红灯被拦 两女士情绪激动反指责民警

闯红灯被拦，路口“开吵”。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 王晶）今天（1月9日），记者继续关注行人非机动车违法行为治理，出现闯红灯、违规载人等违反交通法规的行为时，肯定是要配合民警的执法，但有些市民却有点任性。
当天，这两名女士在南稍门十字闯红灯被民警发现，在登记姓名开具警告处理单的时候，俩人有点不耐烦，转身就想走。情急之下，民警赶紧去拦。
之后，女士称被民警打了，双方开始争论，说到激动之处，女士还开始指责民警。
女子：“你不配，你真的不配。”
争论一番后，这名女士的火气才渐渐小了，俩人说自己着急接孩子才会发生这样的事。
无论有什么急事都不是违反交通法规的理由，民警也是为了大家的出行安全才设置这样的行人非机动车执罚站。不体谅民警苦心的还有一位违规载人的女士。
女子：“我记不住身份证号，你要记就记我掌柜的。”
按照规定，电动车后座只能载一名12岁以下的未成年人，自己违反了交通法规，却拿出不在场的丈夫的电动车行驶证登记，要他来背锅，对于这样没法提供自己身份信息的违法行为人，民警也有办法。
民警：“请让你的家人提供一下你的信息，配合我们的执法。”
女子：“我登记啥的都用我掌柜的。”
民警：“干活出去也不用身份证？”
女子：“我不干活，出去办事都用的我掌柜的身份证。”
费尽功夫，女士终于出示了身份信息，民警也为她的违规行为开具了警告处理单。
编辑： 高政超
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