陕西深入推进西咸一体化“咸阳通”在西安乘车也将享5折优惠

省发改委、两市一区的相关负责人及专家学者为大家解读《关于深入推进西咸一体化的若干政策措施》。

西部网讯（记者 熊惠玲 赵昊）西咸一体化不但要实现号牌同城，户口同城，西咸的公交也将彻底打通。1月9日，记者从陕西省人民政府政策例行吹风会上获悉，经过地铁系统升级改造，从去年12月31日开始，咸阳的一卡通已经能够在西安地铁使用了。与此同时，西安咸阳将实现公交同城，用咸阳的一卡通在西安市内各个线路使用，也享受5折的优惠，目前这项工作正在加快实施。

“公交同城”加快建设 多条城际线路正在开通

谈到“西咸一体化”，很多市民对于两地的公交卡使用非常关心。

“西安的长安通卡在咸阳畅通无阻，但是咸阳通在西安不太通，这个问题引起我们高度重视，目前正在解决。” 西安市政府副秘书长李彬说，经过对地铁系统升级改造，从去年12月31日开始，咸阳的一卡通已经能够在西安地铁使用了。“在公交方面，现在有部分线路已经可以兼容咸阳的一卡通，还有线路正在做工作，主要牵扯到系统转换以及优惠落实的问题，西安正在加快解决这方面的问题。”

李彬说，将西咸的公交早日彻底打通，是我们正在加强的工作。“实现‘公交同城’，要使得支付方式一样，享受同样的优惠待遇，咸阳的一卡通在西安市内各个线路使用，都能享受5折的优惠。”

“另外，在线路上，目前往咸阳方向、西咸新城方向开通了7条线路，我们正在加大调研的力度，争取开通更多的线路。”他说，目前西潼高速的聂冯、梁村收费站已经停止收费，对于打通西安、西咸新区和咸阳的交通也能起到很好的作用。“此外，在新的地铁线路规划上面充分考虑到西咸新区，特别是咸阳市区的发展，目前西安地铁第三轮规划国家还没有批，在这个里面设计了多条线路，都会通过地铁加强西咸新区和咸阳方面的联系。”

西咸新区发展再上新台阶 去年固定资产投超2000亿

“在两三天前西咸新区刚刚度过了4周岁生日，从西咸新区这几年的发展来说，我认为一年迈上一个大台阶。”西咸新区党工委委员、管委会副主任王飞介绍说，2014年，西咸新区获批成为国家级新区；2015年初，习近平总书记又给西咸新区赋予了作为创新城市发展方式综合试验区功能的定位；2016年初，省委省政府又提出要把西咸新区建设成为大西安的新中心；2017年，把西咸新区交给大西安代管融合发展。

王飞说，“从2017年的数据来看，西咸新区固定资产投资预计全年超过2000亿元，招引内资420亿元、外资22400万美元，拿这些数据和14年相比，有的翻番，有的比翻番还要多，西咸新区作为‘大西安’和陕西的一个经济增长极的作用，确实凸显出来了。”

“这几年的发展，我们突出了创新，推出了‘3450’综合行政审批的改革，去年微信办理电子营业执照被总理点赞。”王飞表示，我们的城市建设都是高标准的规划推进和建设，生态环境很优。“希望西咸新区强劲的经济增长动力能够成为‘大西安’和陕西的一个新引擎。”

西咸一体化再谋新发展 咸阳机场三期工程将启动

“两市一区是关中龙头，引领着全省的发展。首先就是要大力发展综合交通和枢纽交通。”陕西省发展改革委员会副主任刘迎军表示要尽快启动咸阳机场三期工程，按照规划到2020年，随着三期工程启动建设以后，旅客吞吐量要达到5000万人次，真正成为全国的门户机场枢纽机场。

“我们已经启动了5条关中城市铁路网的建设，今年再力争启动西安到武汉、安康、重庆、延安、榆林的高铁建设，通过这些基础设施建设，形成米字型综合交通枢纽节点，为我们打造三大经济提供基础性保障。”刘迎军表示，陕西还要立足自贸区的建设，发挥体制创新的作用，推动重大项目落户。“比如，我们正在建设的京东的千亿级的物流总部，还有海航的千亿级的物流总部，要把现代物流业做强做大。”

刘迎军说，“要进一步加强放管服的改革，加大招商引资的力度。我们现在又到了一个新的历史起点上，发展要实现高质量发展，要盯紧全球的500强，让这些企业到我们区域来建设总部，构建总部经济、枢纽经济、数据经济等等，壮大我省产业，提升发展质量。”

编辑： 谢卓