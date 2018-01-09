戊戌（2018）年清明公祭轩辕黄帝活动筹备工作会召开

陕西研究部署戊戌（2018）年清明公祭轩辕黄帝活动筹备工作。

西部网讯（记者 秦振）1月8日下午, 陕西省委常委、常务副省长梁桂主持召开会议，听取轩辕黄帝陵管理体制调整及交接情况汇报，研究部署戊戌（2018）年清明公祭轩辕黄帝活动筹备工作。

在听取机构调整和各部门各单位筹备情况汇报后，梁桂指出，办好清明公祭轩辕黄帝活动，是贯彻党的十九大精神的重要举措，是历史赋予陕西的光荣使命。

他强调，要高举“中华文明精神标识”大旗，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于文化自信的要求，继承和创新公祭轩辕黄帝活动，弘扬中华民族优秀传统文化。各级各部门要提高站位、积极配合、主动作为，大力支持新机构开展工作，确保工作不断档，交接平稳有序。要全力筹划好今年的公祭大典，切实把好关、负起责，精心打造好各项活动，以更高标准把公祭活动提升到新水平，确保省委、省政府的决策部署取得良好成效。

省政府秘书长陈国强参加会议。

编辑： 谢卓