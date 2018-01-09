闹社火、听大戏……山西运城邀西安市民共度中国年

在推介会上，运城展演了“非遗”项目高台花鼓。
西部网讯（记者 鄢山宇）闹社火、观灯会、听大戏、看非遗、品美食、逛景区……运城人民喊你过大年。1月9日，山西运城在西安举办2018“古中国•大运城”民俗文化旅游年新闻发布暨旅游推介会。
山西运城，是中华民族的重要发祥地，是农耕文明的源头，5000年的文明滋养、道德赓续很大程度上都凝结在了新春佳节这一年俗活动中。
据了解，本次“古中国•大运城”民俗文化旅游年活动将从2月8日（农历腊月二十三）至3月3日（农历正月十六）举行。来自运城的13个县（市、区）将在运城市区主要公园、广场、街道以及各县（市区）的主要场所分类开展。活动包括大型灯展、民间社火表演、地方戏曲展演、地方传统小吃、非物质文化展示、旅游特色产品展、农副产品展销、旅游景区惠民等八个方面内容，涵盖了“吃、住、行、游、购、娱”一条龙，除了能欣赏到美轮美奂的灯光盛宴外，集中展现“大运城”建设的新气象、新作为、新风采。
“运城的年节，最有民族风情，最具中国味道，最能体现中国人图平安、盼进步、念吉祥、求幸福的共同心愿。”山西运城市委常委、宣传部部长王志峰代表运城市委、市政府和530万人民，诚邀西安市民到“古中国、大运城”过中国年。
推介会上，通过歌伴舞、鼓舞说唱、蒲歌演唱、四重唱、国家“非遗”项目展演等形式，把运城文化旅游的品牌标识、河东地域的年节文化元素和优秀传统的社火符号呈现给观众。
编辑： 钟莹
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