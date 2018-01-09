榆林学院入围新增硕士学位授予单位 将增2个授权点

陕西省研究生联合培养示范工作站揭牌。（资料图）

榆林学院入围新增硕士学位授予单位。

西部网榆林讯（记者 李明）昨天（1月8日），国务院学位委员会办公室公示了2017年学位授权审核结果，其中榆林学院入围新增硕士学位授予单位，学位授权点名称为工程和农业。目前，新增博士硕士学位授予单位的审核结果还处于公示阶段，公示期为2018年1月8日—1月19日。

榆林学院创建于1958年，是一所以工科为主，工、管、文、理、农、法等学科协调发展的省属本科院校，设置有化学与化工学院、能源工程学院、管理学院等15个院系（部），50个本科专业。2015年1月，陕西省教育厅和榆林市人民政府签订了省市共建协议，旨在合力推进榆林大学建设。

近年来，榆林学院与西北农林科技大学、西北大学在畜牧学、作物学、化学工程与技术和中国语言文学等学科建成陕西省研究生联合培养示范工作站4个，还与西安石油大学、陕西理工学院、延安大学、西安体育学院等院校签署了联合培养研究生协议，为该校积累了研究生教育经验，培养了教师研究生教育能力，为获得硕士学位授予权奠定了基础。

昨天（1月8日）下午，榆林市代市长李春临在榆林学院调研时表示，榆林市政府会不遗余力地支持榆林学院和企业、科研机构共建科研平台和人才队伍，打造国家级技术水平平台。

编辑： 高政超