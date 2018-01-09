高景一号03/04星发射成功 西安力量助力"准实传"

高景一号系列卫星模拟图。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 张昊）今天（1月9日）中午，高景一号03/04星在太原卫星发射中心采用一箭双星的方式成功发射入轨，实现了我国2018年卫星发射的开门红。位于西安航天基地的航天科技集团五院西安分院为高景一号03/04星提供的数传分系统，将“太空读图时代”升级为2.0版本。
高景一号03/04星发射升空后，将与同轨道的高景一号01/02星组网运行，四颗0.5米高分辨率光学遥感卫星可实现每轨10分钟成像并快速下传，每天可采集300万平方公里影像，采集效率更高，具备全球范围内任意目标一天内重访的能力。
高景一号01/02星经过我国境内时，只能完成拍摄图像、传输数据两项任务的其中一项。而高景一号03/04星可以在拍摄的同时，将图像信息回传到地面，既可以将刚刚拍摄好的图像实时传回，也可以将之前在境外拍摄的图像进行传输，实现了“准实传”功能。
为了实现“准实传”，位于西安航天基地的航天科技集团五院西安分院的设计师们对高景一号03/04星的数传分系统进行了大量的升级优化，并在数传天线上巧妙地加上了转动机构，使得天线在一定范围内可以自由活动，找准位置，精准传输。
高景一号03/04星的“准实传”功能可以大幅提高在轨图像对地传输的效率，缩短图像数据落地的时间，为用户提供更新鲜、更及时的图像数据。系列卫星完成在轨测试后，将为全球用户提供遥感数据服务和应用系统解决方案，以及针对国土资源调查、测绘、环境监测、金融保险和互联网行业的增值服务。
高景商业遥感卫星系统在互联网、智慧城市、金融保险等行业具有巨大应用潜力，通过与移动互联网、导航定位、智能终端和虚拟现实等技术的融合，推动我国遥感技术融入政府管理、企业生产和大众生活。
编辑： 刘望
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