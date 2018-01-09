蓝田县医院女护士被害案告破 系抢劫杀人

微博截图

西部网讯 今天（1月9日）17：08，蓝田县公安局官方微博通报“1.07”蓝田县医院女护士韩亮亮被害一案，具体如下：

经市、县两级公安机关全力侦破，1月9日14时许，犯罪嫌疑人王某（男，汉族，现年31岁，蓝田县人）被抓获，其对犯罪事实供认不讳，“1.07”抢劫杀人案成功告破，目前，案件正在进一步审理中。

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蓝田女护士系被害身亡 警方已成立全力侦办此案

1月6日晚，蓝田一女护士上夜班途中失踪。8日上午，其尸体在其居住的小区后面河堤被发现。

下午2点，蓝田县公安局相关负责人称，该护士是被害身亡，目前，警方已成立全力侦办此案。

蓝田女护士上夜班途中失踪 监控显示疑被带上白色越野车

1月6日晚上9时许，蓝田县人民医院急诊科护士韩亮上夜班途中失联。其丈夫胡先生昨日下午表示，他们家住在距离县医院4公里远的天鹅湖小区附近，韩亮的夜班是晚上10时交接班，早上8时下班。她晚9时左右从家里出发，由于当晚下雪，所以没有像往常一样骑电动车，而车也不好坐，就说步行去上班。

晚上9时55分左右，家里人打电话想问到了没有，韩亮的手机开始没人接，后来收到了一个信息，内容为“正在开车，稍等给您回复。”过一会儿再打，就提示关机了。“这个信息像是手机里自带的那种，不是编辑的，”感觉到不对劲儿后，家属报了警。

胡先生说，妻子今年34岁，夫妻两人感情很好，他们有一个5岁的儿子，事发当天中午，一家人还出去吃饭了，下午6时才回家。

目前，蓝田警方正在对此事进行调查。而小区的监控显示，韩亮在出小区时，还边走边吃着包子。“她上夜班，路上加餐也是很正常的，”胡先生说。有消息说，监控显示，韩亮被人带上了一辆白色越野车。对此，胡先生称，这一点还无法证实。

编辑： 钟莹