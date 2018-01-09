西安2017冬季求职平均薪酬6393元 全国排名第34位

2017年冬季求职平均薪酬城市分布。

西部网讯（记者 李媛）2017年，西安户籍改革、招商引资等政策吸引了大量企业、人才落户，这些人才的涌入也对西安的人才市场造成一定的影响。近日，智联招聘发布《2017年冬季中国雇主需求与白领人才供给报告》，报告显示，西安2017年冬季求职平均薪酬6393元，房地产、建筑、建材、工程行业竞争最为激烈。

房地产、建筑、建材、工程成西安竞争最激烈行业

“之前我一直做保险销售，去年国庆才跳槽到一家房地产连锁企业，虽然西安出了限购政策，但房价的持续上涨让这个行业非常火。”在高新一家房地产连锁企业上班的孙女士告诉西部网、陕西头条记者，她工作的企业人员流动很大，单位需要的人才量也很大，基本是常年在招聘，但员工之间的竞争也很激烈，常常要为了维护好客户加班。

2017年冬季在线数据显示，西安地区竞争指数排名前五位的行业中，房地产/建筑/建材/工程行业的竞争指数最高，其次是仪器仪表及工业自动化行业，物流/仓储行业排在第三，交通/运输行业和仪器仪表及计算机硬件行业的竞争指数位列第四和第五。

西安竞争最激烈五大职业公布 2017冬求职平均薪酬6393元

数据显示，西安地区2017年冬季竞争最为激烈的职业是财务/审计/税务、IT质量管理/测试/配置管理和交通运输服务。此外，软件/互联网开发/系统集成和行政/后勤/文秘的竞争也较为激烈。

据智联招聘西安分公司市场公关部李欣介绍，西安地区2017年冬求职期的平均薪酬为6393元，在全国37个主要城市的薪酬水平中排名第34位。从薪酬的分布情况来看，西安地区薪酬水平较低，平均月薪4000元至6000元的职位占职位总量的38.6%，8000元以上的仅占17.8%。信托/担保/拍卖/典当的平均月薪最高，为8837元；其次是交通/运输，薪酬水平为8777元；最后是中介服务行业，平均月薪为8519元。

李欣建议，求职者不用过于消极观望，遇到合适的机会不妨大胆尝试，利用这个市场洼地，找到一个不错的机会。针对热门行业及职业，求职者应提升自己的竞争力，从而提高胜算；对于冷门行业，竞争环境宽松，企业对求职者的渴求程度高，求职者掌握的主动权更多。

编辑： 高政超