西安距绿色出行又进一步 纯电动公交车将再投1900辆

西部网讯（记者 鄢山宇）西安可以扫码坐公交啦！从1月8日起，西安公交将陆续投放1900辆比亚迪K8纯电动公交车，乘客在智能手机上下载长安通APP并且注册成功后，将长安通App生成的二维码对准公交车上的车载IC卡机进行扫码即可完成扣费。
零排放 西安陆续投放1900辆纯电动公交车
1月9日上午，西安市城投集团和市公交总公司、西安一卡通公司在辛家庙公交枢纽站举行了西安市2018年纯电动公交车投运暨支付码乘车启动仪式。这也意味着，西安市政府提前完成三年投入西安公交3000辆比亚迪K8纯电动车的采购计划。
据了解，本次采购的1900辆比亚迪K8系列纯电动公交车，整车长10.5米，宽2.55米。该车型靠电力驱动，无燃料消耗，实现了车辆尾气零排放、零污染、绿色环保。全车采用全铝合金车身，大大提高整车轻量化水平，同时节能降耗。采用冷暖双制空调，并配备了4块多功能显示屏，在原先播放到站提示、沿途站点信息的基础上，添加了天气预报、换乘及周边信息、公益广告等咨询，为乘客提供更便捷的服务。
根据数据显示，每辆10米天然气车辆按百公里能耗32.5立方米，每年行驶按60000公里计算，则消耗汽油约1.95万立方米，产生一氧化碳排放约0.0796吨、碳氢化合物约0.0307吨、氮氧化物排放约0.2356吨、二氧化碳排放约31.3424吨。相对于天然气车辆，1900部纯电动车使用后，可减少天然气消耗约3705万立方米，减少一氧化碳排放约151.24吨、碳氢化合物约58.33吨、氮氧化物排放约447.64吨、二氧化碳排放约59550.56吨。
超级方便 扫码就可以乘车
据记者了解，本次投入的纯电动车实现了手机扫码支付功能。乘客在智能手机上下载长安通APP并且注册成功后，将长安通App生成的二维码对准公交车上的车载IC卡机进行扫码即可完成扣费。
目前纯电动车已经投放到10条公交线路，分别是270路、二环2号线、26路、45路、7路、5路、500路、11路、611路、609路，且均实现扫码乘车功能。
编辑： 钟莹
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