"抢人"大战升级 运城来西安揽才安家补贴最高200万

运城市委走进西安召开新闻发布会，公布《运城市委人才新政35条》。

西部网讯（记者 鄢山宇）有人才的城市才有未来。仿佛在一夜之间，“抢人才大战”在中国大地拉开帷幕，越来越多的地方加入到这场“大战”中。今天（1月9日），山西省运城市委走出山西来到西安召开新闻发布会，公布《运城市委人才新政35条》。

记者从会上了解到，运城人才新政涵盖了人才管理体制和人才培养、引进保障、评价、流动、激励等5个工作机制，囊括了编制、人社、教育、科技等职能部门的最新配套措施，其中，对于到运城市创新创业的高端人才，运城将给予10万元-200万元的安家补贴以及每月2000元-2万元的人才津贴等一系列扶持政策。

高端人才创业最高200万元住房补贴 博士、研究生给正科

通过《运城市委人才新政35条》，运城将重点将培育引进百名创新创业人才、千名高级技术技能人才和万名农村实用人才。其中，到运城市创新创业的高端人才，运城将给予10万元-200万元的安家补贴，以及每月2000元-2万元的人才津贴等一系列优惠扶持政策。

此外，运城还将面向“双一流”高校选聘引进优秀博士、硕士研究生到县乡两级担任正科级及以上领导职务，对到运城市创（领）办企业的人才给予100-500万元项目启动资助、最高500万元贷款担保以及其他扶持奖励。

事业单位特殊岗位先面试再笔试 凭实绩和能力评价人才

运城全面落实用人主体自主权、改革事业单位公开招聘引进办法，播音主持、翻译、表演及体育等特殊岗位可采取先专业测试（面试）后笔试的办法招聘。给予新建的各类研发机构10万元-50万元的资金扶持。建立创新创业基地，对创新创业的全日制本科及以上学历人才，给予小额贷款支持和5万元-20万元扶持资金。

在改革人才评价体制方面，改革职称任职年限规定，第一学历为中专、大专、本科的事业单位专业技术人才，专业工作年限分别满15年、10年、8年，在聘任初级职称的第二年即可申报中级职称，凭实绩和能力评价人才。

二流财政引进一流人才 运城为什么要到西安“抢人才”？

“人才新政注重解决以往人才政策多而散、碎片化问题，针对运城经济发展的重点领域和关键环节，按需引才。”运城市委人才工作领导组办公室主任李晓梅在接受记者采访时说，为了吸引高层次创新创业人才、高学历潜在人才和紧缺型实用人才到运城，运城是在用二流的财政吸引一流人才，拿出了自己最大的诚意。

记者了解到，《运城市委人才新政35条》在2017年12月才出台，西安是运城市委推广该政策的首站。“运城和西安同位于黄河金三角，前期有过很多的合作，两个城市之间有高铁互通，而且西安又有众多的高校资源，优秀人才也多。”在李晓梅看来，将西安设为第一站，就是希望能进一步提高运城人才新政的社会知晓度、扩大政策的影响力。

据李晓梅介绍，目前运城正在实施“一区五带”发展布局，只有科学规范、开放包容、高效运行的人才管理体系才能加快人文资源向人才优势和发展新动能转化，才能持续提升人才创新创造创业对经济社会发展的融合度和贡献率。“西安和运城有着合作共赢的基础，我们希望通过资源互通，实现两个城市1+1大于2的效果。”

编辑： 鄢山宇