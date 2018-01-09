陕西出台减负融资留人系列财税新措 振兴实体经济



陕西着力破解中小企业融资难题。

西部网讯（记者 熊惠玲 赵昊）“设立产业基金撬动社会资本，破解中小企业融资难，减轻企业税负，让政策支持科技成果转化，把人才都留在陕西……”记者从陕西省新闻办今天（1月9日）上午召开的《关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》（以下简称《意见》）解读新闻发布会上了解到，陕西此次出台的一系列税费改革将致力化解中小企业发展难题，激活民营经济活力，最终为实体经济发展注入强心针。

设立产业基金撬动社会资本 支持中小企业做大做强

发布会上，陕西省财政厅副厅长刘红春介绍说，中小企业和民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，总体看，目前我省中小企业特别是民营经济发展不足，也是我们经济发展的短板。其中融资难、融资贵是制约中小企业和民营经济发展的突出问题。这次的《意见》中，从三方面着力缓解这个问题。

“首先就是给中小企业增信。”他说，为中小企业增信，通过财政注入资本金、增资扩股、风险补偿以及建立政银担合作分担机制等，支持各级政府担保机构做大做强，为中小企业提供担保，获得银行贷款。

“通过奖补、培育、辅导等方式，支持中小企业登录资本市场，扩大直接融资比例。对于上市、增发、新三板挂牌、区域性股权交易中心挂牌，都有相应的奖补政策，鼓励和激励陕西中小企业更多的走向资本市场，实现直接融资。”他表示，支持多渠道融资的同时，通过创业担保贷款，可以解决创业者启动资金的问题。

刘红春说，此外，还将设立产业基金，通过政府引导，撬动社会资本支持中小企业做大做强。“我省现在已设立28只基金，设计规模达到835亿元，主要支持创业创新、中小企业发展和产业转型升级。”

编辑： 熊惠玲