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长安通扫二维码乘公交扩展至12条线路 涉及哪些线路

时间：2018-01-09 13:09:09  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鄢山宇

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长安通扫二维码乘公交扩展至12条线路 涉及哪些线路

1月9日，长安通扫码乘公交正式扩展，无论是本地市民还是外地游客，下载长安通APP并注册二维码应用，均可使用手机扫码坐公交，享受与刷长安通卡片同等优惠。

西部网讯（记者 鄢山宇）今天（1月9日），长安通扫码乘公交正式扩展，无论是本地市民还是外地游客，下载长安通APP并注册二维码应用，均可使用手机扫码坐公交，享受与刷长安通卡片同等优惠。

2017年7月28日，西安城市一卡通有限责任公司成功推出长安通二维码支付，并率先在907路、西咸公交X101路试点运行，为西安市市民出行带来了全新的线上消费体验。通过半年来不断地技术完善与升级，最终在西安公交线路正式推行。

目前可实现扫码乘车的公交线路有7路、11路、k5路、26路、45路、270路、500路、609路、611路、907路、环2路、西咸公交X101路。

下一步，一卡通公司将配合西安公交总公司改造计划，对总公司所属公交车刷卡机进行改造升级，实现更多车辆的扫码乘车。

春节前后，还将推出华为、小米NFC手机的刷手机乘车，让市民享受到线上、无卡、多应用融合的全新支付体验。

附使用步骤

第一步：下载长安通APP

 
第二步：找到首页右上角的二维码，完成实名注册，电子帐号无需绑定实体长安通卡，线上充值后即可正常使用。
 

 

第三步：使用时，弹出长安通二维码，对准公交上的扫码器一刷就可上车，APP生成的二维码动态刷新，不需重复使用。同时，该系统还方便市民充值、查交易。（图据第一新闻）

 

编辑： 钟莹

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