女子6年来饱受肺部感染困扰 原是肺叶进了小辣椒

女子6年来饱受肺部感染困扰，医生切除肺叶取出小辣椒。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞）铜川一位方女士6年来饱受肺部感染的困扰，采用各种办法治疗效果时好时坏。随着病情加重方女士到医院进行检查，医生竟然在方女士的肺叶中发现了一枚保存6年、长约3厘米的小辣椒。最终医院通过手术将辣椒取出，让患者转危为安。
今年1月2号，41岁的方女士匆匆来到铜川市人民医院，告诉值班的胸外科副主任医师罗立峰自己的肺部感到特别难受，究其原因可能是自己在6年前一次吃饭的时候，不小心将一粒米饭卡进了气管里。
铜川市人民医院胸外科副主任医师罗立峰：“当时呢自觉气短、胸闷、发热、咳嗽、咳痰，经治疗后好转她就没有当回事。此后呢症状还是反复的发作，特别是（近）一年来症状加重，出现了咳血和呼吸困难，情况比较严重。”
医院随即对方女士的特殊情况展开全院会诊，通过CT和气管镜的检查，发现方女士右侧胸膜增厚，右肺下叶包块，周围多发结节；支气管粘膜充血水肿，有大量脓痰，右肺下叶基底段内肉芽增生，后基底段腔内可以看到一个类似于红色辣椒样的异物。
铜川市人民医院胸外科副主任医师罗立峰：“尖端朝内，辣椒的腔内与支气管发炎水肿的颜色特别接近，使我们的鉴别提出了非常高的难度。因为该异物存留时间长，炎症明显，肉芽增生的比较厉害，所以我们多次尝试内镜取出均未获得成功。”
由于方女士右肺下叶反复感染肺组织已经化脓实变，如不切除将会给患者带来更大的危害。1月4日，院方给方女士成功的实施了胸腔镜右肺下叶切除术，并在患者右肺下叶支气管内，取出了一枚保存6年、长约3厘米的红色小尖椒，让方女士转危为安。
患者方女士：“以前好像气短，气短好像上楼梯就短的上不来，现在舒服了，人家罗主任做的好，人家护理都好，态度都好。”
医生提示该例患者就是在进餐时说话大笑，才将辣椒误吸入气管产生的严重后果。因此平时要养成良好的进食习惯，如有异物呛入气管，即便没有呼吸困难的表现，也应该尽早去医院检查处理。
编辑： 张娟
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