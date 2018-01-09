西安遭遇强降雪考验城市交通 市民期待下次做的更好

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 张鑫）1月4日，西安遭遇8年来最强降雪。第二天一大早，西安市区内大多道路结冰，车辆通行困难，公交难等，出租难打，加之地铁又遇故障，城市交通遭受考验的同时，政府部门的应急反应能力也被市民吐槽。

一时间，各种质疑声充斥网络和手机端，是懒政？还是应对经验不足？那么，吐槽之后，西安市究竟做了什么？还有哪些需要思考和提高的？

1月5日晚上8点半，在西安市雁塔区兴善寺西街，十几个人正在马路边自发铲雪，他们是雁塔区小寨商圈办的工作人员，从当晚6点钟就开始铲雪了。

西安市雁塔区小寨商圈办副主任于铁龙：“我们今天全员上街扫雪，绿植和护栏全面进行清扫，防止雪压绿植，对绿植造成破坏和影响。”

和小寨商圈办的工作人员一样，在位于雁塔区的青龙路上，几十名环卫工人也在加班加点实施路面铲雪作业。

环卫工：“今天七点就开始铲。”

记者：“起早一直铲到现在是吧？”

环卫工：“嗯。”

记者：“吃饭了没？”

环卫工：“还没吃，刚下班就被叫来了。”

夜班的哥张荣安告诉记者，1月5日晚上，在西安市各条道路上清扫积雪的人数规模比起前一天要多得多。1月4日当晚，街头只能看到零星的环卫人员在洒融雪剂。

出租车司机张荣安：“我车开出去不到50米他们就撤了，这就是他们撒融雪剂的工作，就是长安路三爻村朝上的坡道上，十几个人下了大巴车，装模作样地拿着盒子，撒了几下，照了张相就走了。”

1月5日一大早，西安的公共交通遭遇了大雪的严重考验，陕西省委常委、西安市委书记王永康作出批示：大雪天气已给我们相关工作做出预警，要求我们各项应对工作应早安排、早到位，而不是“马后炮”、临时抱佛脚。希望各区县、各开发区及市地铁办、市交通局、市城管局等相关单位举一反三、吸取教训，认真总结、从细节着眼、着手，提高城市管理水平。

当天晚上，西安市各区县、各相关政府部门的工作人员以及大批的环卫工人走上街头，加班加点清扫积雪，保障道路安全畅通。

晚上10点10分，室外的气温已经下降到零下6度，记者在新城区皇城东路上看到，一位环卫工人还在认真地清扫积雪。

记者：“是不是冷得很？”

环卫工人：“铲雪还铲得热的，还想脱掉褂子。”

记者：“铲完这个赶紧回家吧。”

环卫工人：“对，没事。”

时间已经到了1月6日凌晨，在西安市南大街，80多名环卫工人正拿着铁锨，推着推车，清理道路两边的积雪。

某保洁公司南院门项目部门建斌：“主要就是从南门到钟楼，把快慢道两边的积雪全部清理掉。”

环卫工齐成梅：“得把南大街这块弄完。”

记者：“估计得到什么时候？”

环卫工齐成梅：“得到凌晨两三点了吧。”

当夜，这些环卫工们用自己的辛苦，清理着这座城市，守护着市民的安心。

西安市民：“非常感谢这些清洁工们辛勤的付出，毕竟有些都结冰了，需要一个过程，人慢慢来做吧。”

福州游客：“我就觉得他们都很辛苦，大下雪天大家都很冷的时候，他们还在为我们服务。”

重庆游客：“非常非常感动，因为有了他们，我们的城市每天下大雪，地上这么滑，感觉我们生活起来方便了很多，西安是个好地方，真的很不错。”

凌晨4点，天空又飘起了小雪，到7点的时候，路上已经积了薄薄的一层雪。

出租司机张荣安：“求老天爷别下大雪。”

记者：“为什么要这么说？”

张荣安：“再下大雪的话，西安这种已经到了极限的交通负荷，你认为还有可能复苏吗，清洁工也是人啊，他也是连轴在铲雪。”

透过出租车车窗，在每一个路段都能看到环卫工忙碌的身影。

雪越下越大，在曲江新区记者发现，清雪车正在路面上加紧作业，车身的前面把积雪卷到路的一边，车身的后方同时抛洒融雪剂。紧随其后的铲雪车则将路旁的积雪铲走，堆成大堆，最后用清运车拉走，既快速又节省人力。但目前，这种效率很高的清雪车整个西安市仅有36台。

西安市曲江新区管委会社会事业局刘伟：“1月4日这场大雪，我们全区全体环卫工人2300余人，一直都是奋战在一线，而且是连夜奋战，我们准备出动的环卫车辆，大型的融雪剂抛洒车，还有小型的手推扫雪机，还有铲车，以及清理污雪的清运车辆，一共一百余台，昨天全部都到位。”

记者了解到，1月4日大雪当晚，曲江新区只安排了环卫工上路铲雪，而1月6日，虽然是周末，但曲江新区管委会各部门人员全员上岗，全力加入到清雪中。

西安市曲江新区管委会财政局葛淑英：“我们动员全体干部员工上街铲雪，西安的这场大雪也是对全体党员干部的一次考验。”

采访中记者了解到，为了吸取1月4日对大雪应对不足的教训，西安市城管局多次召开会议，部署新的应急预案和措施，并动员沿街单位和商户参与，对不主动履行“门前三包”责任的单位将予以批评教育和处罚。

在动员相关单位、环卫工人及党政部门工作人员除雪保畅的同时，西安市还向全市发出《齐心协力 全员参与 共御冰雪倡议》，而只有更多社会力量参与进来，才能最大限度保障广大市民群众正常的生产生活秩序和道路通行秩序。

陕西省委党校法学教研室副教授杜宏宠：“知耻而后勇，虽然我们看到1月4日大雪以后，西安市的应对有点迟缓，遭到了广大市民和新闻媒体的批评，但是我们欣喜地看到西安市在得到批评以后，迅速地采取了应对措施，而路上的雪很快得到清扫。但是我想痛定思痛，应该从这起事件中得到反省，我发现我们的治理能力还有待提高，一个反映就是政府的决策、政府的行为、政府机关的运转是在领导的批示之下进行运转的，以后遇到这样的事情，应该集社会的共力，各机关主动地、积极地、能动地、快速地行动起来，这样事情就能够得到一个圆满的结果。”

城市的温度，需要你我共同守护。大雪天气折射出西安城市管理和应急反应存在的问题和不足，但亡羊补牢，犹未为晚，只有举一反三，认真进行反思和总结，完善应急反应的各项程序、制度，并将其落到实处，这是政府的责任，更是群众的期待。

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编辑： 辛超