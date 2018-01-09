秦知道丨法国总统马克龙“西安之旅”背后的人和事

应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙1月8日至10日对中国进行国事访问。马克龙访华的首站即选择了世界四大古都之一的西安，马克龙不仅是2018年访华的首位外国元首，也是十九大后首位访华的欧盟国家领导人。

此外，陕西头条也注意到，作为第一个与新中国建交的西方大国，马克龙已经是历史上第四位到访西安的法国总统，而他的前任密特朗、希拉克和萨科齐都曾将西安作为访华行程中的重要一站。也正是时任巴黎市长的法国前总统希拉克1978年曾在西安发出“世界第八大奇迹”的感叹，让秦始皇兵马俑蜚声海内外。

有意思的是，另一位法国前总统萨科齐曾访问西安一次之后还不过瘾，不久后又携自己的夫人再度来访，两度访华都将西安作为行程的首站。可见作为中华文明发祥地的古城西安，格外受到法国人的青睐。

也有分析认为，2014年习近平主席访问法国时，首访城市就是古丝绸之路的终点法国里昂。马克龙此次访华将古丝绸之路的起点西安作为首访城市，是深思熟虑后的决定，有多重政治与文化意味，更是奠定了此次访华加深中法合作的基调。

接下来，陕西头条就为您梳理马克龙在古城西安访问的一整天，时间都去哪儿了?

1月8日上午，法国总统马克龙的专机抵达西安咸阳国际机场，正式开启其上任以来首次访华行程。

【9:15】马克龙和夫人乘坐专机抵达西安咸阳国际机场。

马克龙夫妇抵达西安后，热情好客的陕西人用陕北秧歌和民俗表演欢迎马克龙夫妇的到来，这也意味着法国总统为期3天的对华国事访问正式开始。

【10:00】陕西省委书记胡和平在西安会见了马克龙一行。

胡和平对马克龙来陕访问表示欢迎。胡和平说，陕西是中华民族和中华文明的重要发祥地，历史文化悠久、区位优势明显、科教实力雄厚、工业体系完备、能源资源富集，发展前景十分广阔。陕西是古丝绸之路的起点，自古就是中国对外开放的重要窗口，随着“一带一路”建设的深入推进，陕西又成为中国对外开放特别是向西开放的前沿。

当前，陕西与法国交流日益频繁，双方在电子元器件、航空、卫生、文化等领域有着密切的合作。期待以总统阁下此访为契机，进一步深化陕西与法国的合作，在更广领域、更深层次加强交流交往，助推我省发展枢纽经济、门户经济、流动经济，努力实现携手发展、互利共赢。

马克龙表示，陕西的悠久历史令人印象深刻。法方愿意深化同中方及陕西的务实合作，在商贸、产业、科技、医疗、农业等方面加强交流，推动双方友好关系不断发展。

【10:45】马克龙夫妇参观秦兵马俑博物馆。

马克龙夫妇参观秦兵马俑博物馆及其文物修复实验室，并在留言簿上用法语向秦兵马俑致敬:

“衷心感谢你们在这处宏伟遗址上的接待。这座地下军队被称为世界第八大奇迹的确是当之无愧。这个地下军队展示了一个统一中国的最初时期，并反映了第一个皇帝的与众不同之处。这一切都发生在这里在西安。希望这些神秘士兵无声的力量能给我们所有人对未来带来启迪。”

【12:02】忙里偷闲在社交网站上发消息。

马克龙忙里偷闲在社交网站上发出了一条消息，向第一次世界大战期间支援法国的中国劳工致敬，并称他们为“兄弟”。

【13:45】参观大明宫遗址公园并发表时长73分钟的演讲。

马克龙来到大明宫国家遗址公园参观并面向1000位前来的中法企业家、科研人员、学者和大学生们进行此次访问的首次演讲。马克龙在演讲中回顾了中法两大文明交流互鉴悠久历史，高度评价“一带一路”合作倡议，展望中法关系未来发展广阔前景。

马克龙在演讲中表示，法国和中国有着灿烂的文化和悠久的友好交往史，两国在应对气候变化等重大议题上是彼此不可或缺的合作伙伴。希望法中两国在人工智能、新能源、航空航天、教育、文化等多领域展开合作，在增进两国人民了解互信的同时，携手迎接机遇与挑战，推动构建人类命运共同体，共创美好未来。马克龙说，“一带一路”倡议有助于维护多边主义、推动世界多极化，法国将响应中国的邀请参与其中。

值得注意的一点是，在大明宫演讲现场，据参会人员介绍，马克龙特意叮嘱在中国和法国国旗之外，再并排加上欧盟的旗帜，这位自竞选之日起就亮出捍卫欧盟一体化鲜明态度的法国领导人，在中国听众面前再次传递这样一种信号。

【15:00】马克龙夫妇先后参观了大慈恩寺、大雁塔和大清真寺。

据了解，马克龙在出访的前一天突然改变了在西安的行程，缩短了原定在秦始皇兵马俑博物馆的参观访问，大幅延长在西安大雁塔的参观时间。

法国爱丽舍宫消息称，马克龙在访华前夕，与法国汉学家探讨后作出了这个更改决定。马克龙此次访华首次出现在媒体面前的地点，也由秦始皇兵马俑博物馆改为大雁塔。

据法媒猜测，之前曾来到西安参观访问的三位法国前总统密特朗、希拉克和萨科齐，他们到达西安后都选择了秦始皇兵马俑作为主要参观地。马克龙总统的不同选择，很可能也是他要表明自己与此前数位法国总统有所不同。

在参观完大慈恩寺、大雁塔和大清真寺后，马克龙夫妇离开西安，前往北京，继续这位法国总统的首次访华之旅。

【跟随马克龙一起访华的都有谁？】

除去政府官员，马克龙本次访华还带着一个包括空中巴士、雅高酒店集团、路易威登(LV)、阿海珐、赛峰集团等五十多家大企业领袖组成的队伍，希望在北京宣布50多个涉及各个领域的合同和协议。

几周前，法国刚刚为首只出生在法国的大熊猫举行了命名仪式，这只4个月大的大熊猫被命名为“圆梦”，意思为实现梦想。

马克龙在西安演讲时也表示，一次国事访问是不够的，信任是渐渐建立起来的，以后至少每年来一次中国。马克龙在发言中以大熊猫“圆梦”作结束，他说这个名字也意味着未来中法将一起圆梦。

【“中国通”建议马克龙修改在西安大明宫发表的演讲稿】

马克龙在大明宫遗址公园作完演讲时，台下坐着的一人便是“中国通”拉法兰。这一次，拉法兰已经连续三次成为法国总统首次访华时的重要陪同人员。

北京大学法语系主任、法国政府“教育骑士”荣誉勋章获得者向媒体透露，拉法兰提前看到了马克龙的演讲稿，并提议马克龙总统做了一些用词用语的修改。

拉法兰建议马克龙将全文中几处“对等”一词都改为“均衡”。拉法兰曾对记者介绍说，如今自己“一般每年来中国5至6次，这个频率已经保持了很多年”。足迹遍布北京、南京、西安、海南等地。

【第三届中法文化论坛今年将在西安举办】

今年，第三届中法文化论坛将在西安举办。中法文化论坛的法方主办方之一为法国展望与创新基金会，目前基金会主席正是中法两国都公认的“中国通”拉法兰。

这个基金会汇聚法国、欧洲重要的学者、政客、企业家，以研究、探讨、出书等方式，组织交流互访，为政府决策者和企业领袖建言献策。从2010年开始，基金会出版了8本相关书籍，其中三部关于中国。

拉法兰也是西方国家中最早支持并要求积极参与“一带一路”倡议的政要之一。在刚刚进行的西安大明宫演讲中，马克龙谈到一带一路倡议的时候表示，中国提供的机遇法国希望抓住，法国未来会接受中国的邀请，也会积极的参与其中。

(西部网综合新华社、陕西广播电视台、华商报、西安广播电视台、澎湃新闻、外交部欧洲司微博@中欧信使等)

编辑： 刘望