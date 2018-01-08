陕西召开省委宣传思想工作领导小组扩大会议

今天（1月8日）下午，省委宣传思想工作领导小组扩大会议召开。

会议由省委常委、省委宣传部部长庄长兴主持。

西部网讯（记者 李媛）今天（1月8日）下午，省委常委、省委宣传部部长庄长兴主持召开省委宣传思想工作领导小组扩大会议。会议传达学习了中央和省委有关重要会议精神。

庄长兴表示，全省宣传思想文化战线要按照省委抓首要、大学习、促发展的部署，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要思想。当前要深入学习领会习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的重要讲话精神，努力学懂弄通做实，把握好工作导向和重点，推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走。

庄长兴强调，全省宣传思想文化战线要按照省委关于大兴调查研究之风的要求，着眼破解全省宣传思想文化工作难题，真正拿出切实有效措施指导和推动工作。要精心组织开展好春节期间文艺工作，面对面服务基层群众，让群众快快乐乐过个好年，营造欢乐喜庆、平安祥和的节日氛围。要宣传好追赶超越的新进展和落实“五个扎实”的新举措，为实现新时代陕西发展营造良好舆论氛围。要认真谋划好、部署好今年宣传思想文化各项重点工作，抓好年初推进落实，以时不我待、只争朝夕的精神干工作，为谱写新时代陕西追赶超越发展新篇章提供强大精神动力。

编辑： 刘望