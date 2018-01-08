陕西召开省委宣传思想工作领导小组扩大会议

今天（1月8日）下午，省委宣传思想工作领导小组扩大会议召开。
会议由省委常委、省委宣传部部长庄长兴主持。
西部网讯（记者 李媛）今天（1月8日）下午，省委常委、省委宣传部部长庄长兴主持召开省委宣传思想工作领导小组扩大会议。会议传达学习了中央和省委有关重要会议精神。
庄长兴表示，全省宣传思想文化战线要按照省委抓首要、大学习、促发展的部署，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要思想。当前要深入学习领会习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的重要讲话精神，努力学懂弄通做实，把握好工作导向和重点，推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走。
庄长兴强调，全省宣传思想文化战线要按照省委关于大兴调查研究之风的要求，着眼破解全省宣传思想文化工作难题，真正拿出切实有效措施指导和推动工作。要精心组织开展好春节期间文艺工作，面对面服务基层群众，让群众快快乐乐过个好年，营造欢乐喜庆、平安祥和的节日氛围。要宣传好追赶超越的新进展和落实“五个扎实”的新举措，为实现新时代陕西发展营造良好舆论氛围。要认真谋划好、部署好今年宣传思想文化各项重点工作，抓好年初推进落实，以时不我待、只争朝夕的精神干工作，为谱写新时代陕西追赶超越发展新篇章提供强大精神动力。
编辑： 刘望
娱乐校园青春剧则彻底摆脱“疼痛青春梗”，其中有不少00年代流行的IP小说改编剧，80后、90后依然是目标受众。01-08
娱乐正式进入紧张的对战模式，章子怡后台连线好友舒淇为自己的队员打气，二人互动十分亲密，子怡更是对舒淇飞吻连连。01-08
娱乐《如果国宝会说话》摄制组足迹遍布全国，拍摄了近百家博物馆和考古研究所、50余处考古遗址的千余件文物。01-08
娱乐小成本电影《前任3：再见前任》(以下简称《前任3》)突出重围，成为元旦档票房冠军，遥遥领先于《妖猫传》《解忧杂货店》等热门影片。01-08
娱乐起因是在其公开发布的歌曲《圣诞夜》中，歌词不仅暗示吸毒，还用出格词语公开侮辱妇女，其恶俗、低俗、媚俗的内容，让人不堪入目。01-08
娱乐节目“紧张到手心冒汗”的赛制设置赢得了观众的关注，直观的脑力比拼、真实的赛场氛围和表现耀眼的名校学霸，都让人赞叹。01-08
娱乐吴君如：当然放了好多自己曾经觉得很好笑的元素，还有好多吴君如的风格和我自己的点子，但是我不能说为我自己致敬。01-08
娱乐谈到该剧周播的问题，导演也认为，观众的收视习惯和心理习惯其实挺难改的，周播剧或许不宜太长，否则观众容易流失。01-07
娱乐头发中间变成脏辫、两侧仍维持顺毛，额头还绑上黑白图纹头巾，与一直以来形象不同，可说是出道以来少见的造型突破。01-07
娱乐对于此次Angelababy蜡像揭幕仪式，香港杜莎夫人蜡像馆的总经理游萌女士表示，Baby是一个非常优秀的艺人，与她的合作很愉快。01-06
娱乐由濮存昕导演并主演的“听见美·濮哥读美文朗诵会”将于1月31日在北京保利剧院首演并开启全国巡演序幕。01-05
娱乐有媒体曝出陈学冬与神秘女子单独看电影、工作后直奔女方一夜未出的照片。01-05