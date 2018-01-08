胡家庙果品市场大棚倒塌追踪:专业检测机构介入。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬） 这几天，《都市热线》连续报道了胡家庙果品市场大棚倒塌的事情，超过1500平米的大棚突然坍塌，整个市场封闭，大批水果原地积压。伴随着今天天气转暖，雪情是否得到了缓解呢？

今天，记者再次来到事发现场看到，随着天气转暖，压在大棚上面的积雪开始融化，与此同时，专业的检测机构来到了现场，开始对整个市场的大棚进行安全检测。

陕西省建筑科学研究院工作人员：“因为里面建的比较大。而且修建的时候是分为好几期建的，所以现在就是分好几个区域，划分成独立结构单元，（检测）哪一部分能用，哪一部分不能用。”

现场检测的工作人员告诉记者，他们将对整个大棚的结构布局、节点构造以及支撑连接等方面进行一个实测，之后再进行专业计算。

陕西省建筑科学研究院工作人员：“实测完了之后，我们根据力学分析计算，就是在西安地区有个设计核载要求，看目前是否满足设计核载要求。”

记者：“最快需要多久？”

陕西省建筑科学研究院工作人员：“最快也要一个礼拜以上。”

编辑： 王瑜