大一学生借钱在网购平台刷单，一日被骗上万元。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 苏宇帅） 小王今年刚上大一，抱着挣点零花钱的心思试了下淘宝刷单，可没成想这一试就试出了大麻烦，究竟咋回事？
记者了解到，前两天，大学生小王收到了一个陌生号码发来的短信，说是淘宝刷单每单可赚六块钱，每月只有700元生活费的小王不由得动起了心思，随后小王通过QQ认识了刘某。
小王：“她就说她是给网店刷单的，因为网店刷单比较多嘛，她也没仔细说，然后当时我就相信了。”
刚开始刘某跟小王说刷单每一笔是360元，提成是6%，小王没多想就把身上仅有的一千多块钱汇到了刘某提供的农业银行账户上，可之后刘某却迟迟不给小王返现。
小王：“刚开始她让我刷四笔，一共1440元。然后后来她又说卡单了，让我给她打2880元。”
记者：“那你为啥一直给她打钱呢？你就没有警惕吗？”
小王：“因为我当时借了同学点钱，想赶紧把钱追回来，她给我说的是最后一笔，打完钱就能返现了。”
此时已经有了赌徒心理的小王浑然不知自己已经掉进了骗子的陷阱之中，在随后的短短一天时间里，这个刘某一边找各种借口拒绝退钱，一边让小王继续汇款。
小王：“2880元给她打了有五次，总金额大概是一万四千多吧。”
记者：“你借了同学多少钱？”
小王：“我借了同学大概有一万块。”
在将借来的一万多元汇给这个刘某之后，小王才从恍惚中清醒过来，而此时的他对于刘某的了解几乎为零。
小王：“就是等我发现不对劲的时候，她已经把我拉黑了，电话关机，QQ也直接把我删除，再发消息她也不回，现在也快放寒假了，我身上一分钱也没有，还欠着同学一万多块，我现在也不知道回家该咋面对我父母。”
事发之后，小王第一时间报了警。
编辑： 王瑜
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