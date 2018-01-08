年轻夫妻闹矛盾，任性将两岁女童扔给80多岁太奶。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌） 都说老人儿孙满堂是天伦之乐，西安南窑头村的张奶奶已经四世同堂，可昨天（1月7日）一大早，张奶奶却因为自己的重孙女犯了愁。
80多岁的张奶奶平日里一个人住在南窑头村，结果今天一早重孙女茜茜就被送了回来。
张奶奶：“把娃往这一放，包搁到这，转头就走。我叫都叫不住。”
张奶奶说，当时把茜茜送回来的不是别人，就是茜茜的爸爸。平日里，他们带着孩子偶尔也回来看自己，可这次完全不一样。
张奶奶的女婿：“老太太给我们打电话，电话里老人也哭，小孩也哭。（茜茜的父母）他们俩的感情出现了问题，她妈和一个男的跑了。娃她爸一气之下就把娃送过来了。”
张奶奶的家人说，茜茜爸妈感情出了问题，作为长辈大家一直在劝解，没想到这次两人不但没有和解，反而对孩子都不管不顾，扔到老人这儿。
张奶奶：“我连饭都做不了了，天天在外面买着吃，糊涂起来了啥都不知道。”
张奶奶的女婿：“他们把孩子抱来给老太太放这里，老太太都有病，生活不能自理。”
老人长期患有糖尿病，身体一直靠药物维持，两岁的茜茜对于张奶奶来说，完全没有能力照看。随后，家人再次试图联系了茜茜的父亲，但是电话一直关机。
张奶奶的女婿：“这又不是直系亲属，隔了这么远的亲戚，我们也管不了她啊。”
两岁的茜茜自出生后身体一直不好，相比同龄孩子，更为内向。突如其来的状况，让家里的亲戚都很头疼。经过多方联系，张奶奶的家人终于和茜茜妈妈取得了联系。
茜茜妈妈：“我今天晚上买票，从深圳回西安，明天早上我去把茜茜领走，得让男方那边出抚养费。”
在这儿，我们也希望茜茜的父母无论因为什么原因，别再拿孩子赌气，伤害了家人，更是伤害了孩子幼小的心。
编辑： 王瑜
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