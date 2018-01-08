华山景区今起开放接待游客 营运时间：10点-16点
时间：2018-01-08 20:15:58
来源：西部网-陕西新闻网
作者：李真
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华山景区今起开放接待游客 营运时间：10点-16点
连续降雪让华山披上一层白色的外衣，更显冷峻巍峨，只不过，华山之险加上这冰冻的积雪，那可是险中之险，出于游客安全考虑，1月4日起，景区不得不暂时关门谢客。
工作人员也在全力清理积雪。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李真） 连续降雪让华山披上一层白色的外衣，更显冷峻巍峨，只不过，华山之险加上这冰冻的积雪，那可是险中之险，出于游客安全考虑，1月4日起，景区不得不暂时关门谢客。而现在雪终于停了，沉寂了4天的华山景区今天（1月8日）也再次和大家见面，早上10点起开始售票接待游客。
华山客运管理公司副总经理杜元敏：“目前景区开通了东线三特索道以及客运道路，营运时间为早10点至下午16点。”
出于安全考虑，华山峪步行登山道路、西线太华索道及客运继续封闭，工作人员也在全力清理积雪。尽管景区还没有全面开放，却依旧没能阻挡游客一览难得的华山雪景的热情。
华山客运管理公司副总经理杜元敏：“因为前段时间的景区封闭，让大家更加期待了，今天客流量相较景区封闭前还有所回升。”
在这里要提醒大伙，华山景区早晚气温低道路易结冰，大家记得合理安排游览时间，在饱览华山雪景的同时可千万要留意脚下，安全第一。
编辑：
王瑜
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