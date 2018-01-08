培训班课没上完老板玩失联，30多个学生无法上课。

培训班课没上完老板玩失联，30多个学生无法上课。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 鞠显毅） 如今，很多孩子都会在培训班上课，可有一家培训班还没给学生上完课，人就不见了。今天（1月8日）下午，当记者赶到西安莲湖区的这家“学而文”教育培训机构时，里面挤满了人。

学生家长1：“上两节就没老师了。”

学生家长2：“现在这个培训机构不见了，老板找不到了。”

据了解，这些都是之前在这家名叫“学而文”的教育机构里给孩子报过名的家长，但课还没上完，教育机构就关门了。

学生家长：“现在孩子连写作业的地方都没有。”

气愤的不仅有学生家长，还有这里的代课老师。

兼职教师陈老师：“现在还欠我们所有辅导老师和代课老师的工资。总共算下来应该有5万多块钱。”

陈老师说，因为老板不见了，目前培训机构里将近30多个学生没法正常上辅导课。

兼职教师陈老师：“11月份的时候，隔三差五的来。到12月份的时候基本上就不来了。最近一个礼拜都联系不上人了。”

陈老师说，自己在这里已经上了一年班，之前机构运转正常，但去年年底，麻烦不断。

兼职教师陈老师：“我知道的一件事儿就是之前他给姓王的一个家长办小升初的事情。最后不知道办成没办成，反正是收了人家16万块钱。完了之后，家长还在这边闹了好几次。”

目前在这家培训机构门口写着的“还钱”字样还清晰可见，但机构负责人已经不见踪影。最后，家长和代课教师已经向辖区环城西路派出所报警。

编辑： 王瑜