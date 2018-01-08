网购眼霜后“客服”致电要返厂，女子被骗近万元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶） 俗话说爱美之心人皆有之，家住在西安市建国二巷的雷女士就在网上买了瓶眼霜，可她没想到，一瓶一百来块钱的眼霜却让她损失了近万元，到底是怎么回事呢？

12月30日，雷女士在京东商城购买了一瓶132块钱的眼霜，还没用几天，1月6日，她突然接到了一个自称京东客服的人打来的电话。

雷女士：“说产品质检有问题需要返厂，给我把钱退了，东西会有京东的人上门回收，我不想退，他说不退就违法了。”

这名客服对自己的账单情况一清二楚，雷女士也就没有怀疑。随后。对方就添加了她的微信，发来了一个二维码让她扫描识别。

雷女士：“扫描后让我添加银行卡、密码，我怀疑了。他说大平台不会骗人的，我把密码一填，银行卡里1900元就划走了，我要他返还，他说钱被冻结了，必须要按他说的操作了。”

银行卡里1900元被转走后，对方告知雷女士必须在微信上绑定信用卡，继续操作才能返还，接下来又发来了一连串的二维码。

雷女士：“说是这些二维码是虚拟额度，不会真扣钱，但是我每扫描一下，一笔钱就会被扣走，一共九个二维码，转走了9000多元。”

得知一共9288元被扣除，雷女士再找这名所谓的客服理论，却发现对方已经删除了她的微信。她赶紧把情况反映给了京东商城的客服人员。

雷女士：“京东客服说这些钱都用来购买游戏币一类的东西和充话费了，等于是骗子买的东西，我替他付款了。

目前，雷女士已经向辖区和平路派出所报了案，并将证据提供给了民警，案件正在调查当中。

编辑： 王瑜