西安开启超寒模式，您家暖气达标吗？
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛） 前几日，西安等地一直是降雪天，而新的一周大伙盼来了久违的阳光。虽说有阳光，但温度却越来越低了。据说这样的低温天还要持续一段时间，但您家暖气温度达标吗？
在2017年12月17日通过的《西安市集中供热条例》中规定：西安集中供热的小区，室内温度不得低于18℃，这18℃也就成了西安小区供热的最低标准。那么，如果您家的暖气低于这个标准怎么办？条例中也有明确规定：高于16摄氏度，低于18摄氏度的退还供热费的20%，而彻底低于14℃的则需要全额退还供热费！就在西安刚刚迎来第一次大雪天气之后，气温也跟着急转直下，很多市民家的暖气也开始不给力了！
在华山小区二十街坊15号楼，记者见到了李师傅。
李师傅：“冷的很，没有办法就得穿棉衣棉裤。”
李师傅妻子：“我穿了四件衣服，两个毛衣背心、棉袄，就这还冷。”
李师傅靠在电暖气旁取暖，妻子不耐冻，干脆躺在被窝里。即便如此，他们仍然能感受到屋里时不时飘动着的寒意。那么，李师傅家现在到底多少度呢？
李师傅：“不到13℃。”
李师傅妻子：“凉的一点温度都没有。”
李师傅说，从下雪之前，他们家就一直是这样，院子里的邻居也都反映过多次。
华山小区二十街坊热交换站工作人员：“在这供出去的才40℃，咱们这泵房都冷的跟啥一样，再别说住家户了。（灞桥）电厂的温度过来太低了。”
记者：“给他们已经反映过了是吧？”
华山小区二十街坊热交换站工作人员：“嗯，都知道，看人家电厂咋解决呢，现在咱也没办法。”
随后，记者在信号厂家属院见到了张师傅。
张师傅：“最开始是18℃，然后接着就往下降，现在16℃。”
虽然今天室外是艳阳高照，但张师傅这心里却是哇凉哇凉的。这几天一岁半的外孙女发烧，自己又不赶巧还患上了感冒，想要温度就得被迫开空调，或者持续加衣。
记者在信号厂家属院了解到，暖气不给力在这个小区已经持续了将近半个月，而不断反映之后，附近的热力公司也于今早进行了处理，目前小区的温度正在回暖。
编辑： 王瑜
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