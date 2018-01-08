蓝田县一女护士夜班途中失联，两天后找到遗体。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 这两天，西安市蓝田县一名女护士牵动着大家的心，根据家人描述，女护士是在1月6日晚上夜班途中失联。

1月7日，一条寻人启事牵动着大家的心，西安蓝田县医院急诊科一名三十四岁的女护士韩某前一天晚九点离开小区独自去上夜班，随后失联。有人声称看到她疑似被带上一辆白色越野车。

在失联了两天之后，蓝田县医院的女护士终于是有了消息，但却是一个噩耗。今天早上八点前，女护士被发现，但是人早已遇害。而且，从尸体的情况判断，遇害的时间也已经很长。目前，警方还正在现场做着进一步勘查。

蓝田县天鹅湖小区居民：“昨天大家都在发朋友圈找人，派出所还在墙那边找，拉的警犬。但是没找到，但实际上人就在那附近。”

死者韩某居住在天鹅湖小区，事发当晚下着大雪，而根据县医院的排班表，1月6日当晚10点韩某值班，所以当晚九点她从家中走出。但并没有走正门，而是从小区侧门出来沿灞河河堤路步行。

蓝田县天鹅湖小区居民：“那天晚上不是下雪嘛，她家就在那个巷道里，她可能是为了走个近路，平常她还骑个电动车，可能是因为没有车，雪又大，她就从这条路出去。”

蓝田县天鹅湖小区居民：“我就想不通，九点上班，这么厚的雪，她男的（丈夫）都不送一下。”

因为遇害女护士尸体发现的地点距离她居住的小区非常的近，随后记者设法找到了她的住所，在楼下见到了她的几位亲属，而据亲属说，遇害时她还怀有身孕。

死者韩某的姨妈：“怀孕四五个月。”

记者：“本来是要二胎的是吗？”

死者韩某的姨妈：“嗯。”

记者了解到，韩某和丈夫胡某育有一子，丈夫是蓝田一个偏远乡镇的教师。事发当天是周末，一家三口还外出吃了团圆饭，不想当晚发生悲剧。随后记者从蓝田县公安局得到证实，专案组已经展开工作。

西安市蓝田县公安局政工室主任戴鹏奇：“今天早上八点，在天鹅湖小区外的一个偏僻的河道里面，我们找到被害人。现在明确的说，韩某已经遇害，我们公安机关目前正在全力以赴侦破之中。”

编辑： 王瑜