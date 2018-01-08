代驾平台推出代喝服务，覆盖"北上广"等36个城市。

代驾平台推出代喝服务，覆盖"北上广"等36个城市。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 巩妍彬） 这眼瞅着到年底了，公司年会、朋友聚会等一系列的社交活动蜂拥而至，中国人聚会讲究热闹，想要热闹，那自然离不开酒！不过对于完全没有酒量的人来说，那该如何应对呢？

记者了解到，最近，代驾软件E代驾宣布上线E代喝服务，上线至今，已经覆盖了北京、上海、广州等全国一、二线36个城市。具体的操作如下：打开软件，在服务栏里选择代喝服务，定位成功之后，就可以在附近找人代喝了。

不仅如此，平台上还可以按类别寻找，按酒量，按标签、按距离，除了找人代喝，您要是酒量好的话，还可以申请成为代喝人。

至于这价格和具体的形式，平台不做要求和规定，都由双方私下协商。如果发生意外，由用户自己协商解决，和平台没有任何关系。

代驾平台推出代喝服务，有人说，这对那些不能喝酒或者是酒量差的用户来说，算是有了救星了，但是也有人对此是心存疑虑，认为代人喝酒可能会面临一些人身健康或者是安全方面的隐患，并且平台目前所提供的相应的保障似乎也有缺位。那么你会请人“代喝酒”吗？

编辑： 王瑜