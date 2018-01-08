西安今明两天公交全部上线 缓解雪天群众出行难

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 王兵兵） 为缓解雪天群众出行难问题，今（1月8日）明两天，西安市公交总公司所有车辆上线运营或应急，所有公交线路不缩线、不绕行，保证市民畅通出行。

今天上午，家住西安市长安南路的李女士坐215路公交车去上班，等公交车只用了5钟，比前两天快了很多。

李女士：“尤其早上的时候没有等的时间那么长了，而且车上也没有那么多人了，好多了，好多了。”

陈先生：“刚才看603路，一会儿一趟，一会儿一趟，是比较快的。”

记者从西安市公交总公司了解到，今明两天，西安市公交总公司所属的6500辆公交车中，有6290辆上线运营，另外应急储备210部，用于线路早晚高峰增加运力及地铁、高铁突发事件应急需求。

西安市公交总公司营运生产部副部长王俊奎：“储备的这210部车的运力，一方面用于线路早晚高峰增加运力，另一个，根据最近的运营情况，我们主要是加强与地铁公司、高铁北客站的联动。早晚高峰时段在700路、5路、616路、800路等线路都要开通一些高断面的区间车，灵活调度，加快车辆周转，提高车辆的运营效率。”

此外，西安市公交总公司还进一步加密了高峰时段发车间隔，单班车早晚高峰的班次比例不低于85%。为避免缩线、绕行给乘客造成不便，凡涉及立交桥、隧道、城区坡道的线路车辆一律加装防滑链，保障线路顺畅通行。

编辑： 王瑜