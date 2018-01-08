本周陕西将持续低温天气 15日雨雪将再次来袭

此前降水分布图，对陕西旱情缓解效果明显。

西部网讯（记者 秦振） “雪都停了，看着太阳也挺大，怎么这温度还更冷了呢！”相信这是很多西安市民今天（1月8日）出门时的直接感受。据记者从陕西省气象台了解到，在本月11日以前，陕西大部分地区都将持续低温，15日将再迎雨雪。

11日前陕西持续低温过程 15日还将有雨雪

预报显示，受前期降雪、降温和后期冷空气补充共同影响。预计今天到11日陕西发布将维持低温天气。

最低气温分布中，陕北－17～－19℃，铜川、宝鸡北部、咸阳北部、渭南北部、秦岭山区－13～－15℃，宝鸡南部、杨凌、咸阳南部、西安、渭南南部、商洛－7～－9℃，汉中、安康－5～－7℃。

“这两天出现低温天气主要还是受冷空气持续影响，毕竟已经进入寒冬，气温的回升很有限。另外15日全省还将有一次雨雪天气。”陕西省气象台首席预报员侯建忠接受采访时说到。

前期降雪缓解旱情明显 35个区县积雪超10厘米

记者从此次降雪过程报告中了解到，此次雨雪天气对前期的旱情缓解明显，净化了空气，但暴雪、低温及道路结冰也对交通出行及设施农业造成较严重的影响。

数据显示，截至1月7日15时，全省共78个区县监测有积雪，雪深0.2～23厘米，其中35个区县超过10厘米，最大华山、永寿监测点均为23厘米，其次淳化雪深20厘米，西安泾河雪深15厘米。

据侯建忠介绍，根据量级来判断，在1月2－7日，陕西陕北大部、关中、陕南大部地方共出现两次雨雪过程，级别为大到暴雪，属于近年来比较大的过程。

温室大棚要做好加固 低温易感冒请注意保暖

针对15日还将出现的雨雪天气，侯建忠建议各地及相关部门提前做好雨雪降温天气防御工作，大力加强交通安全防范措施，特别要做好温室大棚加固、保温工作，确保棚室内作物正常生长。

“温度偏低易引发心脑血管疾病、感冒等，公众需关注天气预报，及时添衣保暖，并注意出行安全。”侯建忠说到。

编辑： 王瑜