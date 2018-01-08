宝鸡查处涉黄涉赌案55起，查获赌博机131台。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者从宝鸡市公安局了解到，近期在对全市洗浴中心、棋牌室、游戏厅等场所进行集中清查、严打整治行动中，10天时间共查处涉黄涉赌案件55起，查获赌博游戏机131台。

记者了解到， 宝鸡市公安局在前期摸排和群众举报的基础上，以KTV、酒吧、宾馆、洗浴、洗头房、足疗按摩、养生会所、茶秀、棋牌室、涉赌游戏厅等场所为重点，对所有易发生黄赌违法犯罪活动的场所进行了拉网式清查。

据统计，10天时间，宝鸡全市累计清查歌舞娱乐场所281家次，宾馆酒店328家次，桑拿洗浴、美容美发、足疗场所311家次，茶秀棋牌室314家次，下发整改通知书32份，停业整改及取缔25家。共查处涉赌刑事案件2起，依法刑事拘留2人；查处涉黄涉赌治安案件53起，行政拘留32人，治安罚款133人；捣毁赌博游戏厅7家，查获赌博游戏机131台。

同时，宝鸡市公安局欢迎群众对此类违法犯罪活动监督举报，举报电话：0917-3268334。

编辑： 王瑜