小区楼顶建基站引业主不满 网上投诉后迅速被移走

西部网讯 2018年第一周（1月1日至1月7日），西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的41条答复。其中网友反映的“下塔坡社区断电烧毁电器 物业推卸责任”“长安区广天苑小区物业非法架设基站”“杨凌异地公积金贷款不能办理”等问题，有了明确结果。
长安下塔坡社区断电烧毁电器 物业推卸责任
韦曲街办：登记估价后给群众赔付
【网友留言】2017年12月11日，网友“下塔坡社区业主”反映称，2017年11月20日晚，长安下塔坡社区发生断电，造成业主电器不同程度烧毁，物业经过检测称此次烧毁电器不属于户外电路问题造成，物业不承担任何责任。希望韦曲街办及时督导物业、下坡社区居委会的工作，恳请上级部门能够关注解决。
2017年12月26日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了长安区人民政府。
【部门回复】2018年1月5日，长安区韦曲街道办事处给予回复：
下塔坡小区属于城改回迁安置小区，由于开发商电力手续问题，群众一直用临电，群众用电不交电费，直到2017年12月26日才正式启用国家电网，群众买卡充电。
事件曝光后，居委会第一时间到物业公司调查并联系开发商，承诺在5日内先登记，然后估价给群众赔付，让业主放心。
在杨凌购房不能办理异地公积金贷款
杨凌示范区：网友贷款已批准
【网友留言】2017年12月20日，网友“土拨鼠”反映，我是河北人，在杨凌工作，工作单位和河北人才管理中心签署过外包协议，代为缴纳五险一金，因为是河北人才管理中心代缴公积金，缴纳单位和我工作单位不符，我提供公司和河北人才管理中心签署外包协议复印件和河北人才管理中心出具的代缴证明，我公司也给进行担保，其他一切条件也符合，但是杨陵住房公积金中心因为单位不符，就是不给我办理贷款，我想知道究竟怎样才能办理公积金贷款？希望相关部门能够解答。
2017年12月26日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了杨凌示范区管委会。
【部门回复】2018年1月5日，杨凌示范区住房公积金管理中心给予回复：
网友“土拨鼠”反映的问题，我中心对其签订的外包协议审核后，其合同签订时间不符，合同签订没有签署日期，当时审核未通过。收到贵单位该函后，我中心进一步核实借款人详细情况，补充相关资料后，已批准其公积金贷款。
编辑： 辛超
娱乐校园青春剧则彻底摆脱“疼痛青春梗”，其中有不少00年代流行的IP小说改编剧，80后、90后依然是目标受众。01-08
娱乐正式进入紧张的对战模式，章子怡后台连线好友舒淇为自己的队员打气，二人互动十分亲密，子怡更是对舒淇飞吻连连。01-08
娱乐《如果国宝会说话》摄制组足迹遍布全国，拍摄了近百家博物馆和考古研究所、50余处考古遗址的千余件文物。01-08
娱乐小成本电影《前任3：再见前任》(以下简称《前任3》)突出重围，成为元旦档票房冠军，遥遥领先于《妖猫传》《解忧杂货店》等热门影片。01-08
娱乐起因是在其公开发布的歌曲《圣诞夜》中，歌词不仅暗示吸毒，还用出格词语公开侮辱妇女，其恶俗、低俗、媚俗的内容，让人不堪入目。01-08
娱乐节目“紧张到手心冒汗”的赛制设置赢得了观众的关注，直观的脑力比拼、真实的赛场氛围和表现耀眼的名校学霸，都让人赞叹。01-08
娱乐吴君如：当然放了好多自己曾经觉得很好笑的元素，还有好多吴君如的风格和我自己的点子，但是我不能说为我自己致敬。01-08
娱乐谈到该剧周播的问题，导演也认为，观众的收视习惯和心理习惯其实挺难改的，周播剧或许不宜太长，否则观众容易流失。01-07
娱乐头发中间变成脏辫、两侧仍维持顺毛，额头还绑上黑白图纹头巾，与一直以来形象不同，可说是出道以来少见的造型突破。01-07
娱乐对于此次Angelababy蜡像揭幕仪式，香港杜莎夫人蜡像馆的总经理游萌女士表示，Baby是一个非常优秀的艺人，与她的合作很愉快。01-06
娱乐由濮存昕导演并主演的“听见美·濮哥读美文朗诵会”将于1月31日在北京保利剧院首演并开启全国巡演序幕。01-05
娱乐有媒体曝出陈学冬与神秘女子单独看电影、工作后直奔女方一夜未出的照片。01-05