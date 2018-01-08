小区楼顶建基站引业主不满 网上投诉后迅速被移走

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西部网讯 2018年第一周（1月1日至1月7日），西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的41条答复。其中网友反映的“下塔坡社区断电烧毁电器 物业推卸责任”“长安区广天苑小区物业非法架设基站”“杨凌异地公积金贷款不能办理”等问题，有了明确结果。

长安下塔坡社区断电烧毁电器 物业推卸责任

韦曲街办：登记估价后给群众赔付

【网友留言】2017年12月11日，网友“下塔坡社区业主”反映称，2017年11月20日晚，长安下塔坡社区发生断电，造成业主电器不同程度烧毁，物业经过检测称此次烧毁电器不属于户外电路问题造成，物业不承担任何责任。希望韦曲街办及时督导物业、下坡社区居委会的工作，恳请上级部门能够关注解决。

2017年12月26日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了长安区人民政府。

【部门回复】2018年1月5日，长安区韦曲街道办事处给予回复：

下塔坡小区属于城改回迁安置小区，由于开发商电力手续问题，群众一直用临电，群众用电不交电费，直到2017年12月26日才正式启用国家电网，群众买卡充电。

事件曝光后，居委会第一时间到物业公司调查并联系开发商，承诺在5日内先登记，然后估价给群众赔付，让业主放心。

在杨凌购房不能办理异地公积金贷款

杨凌示范区：网友贷款已批准

【网友留言】2017年12月20日，网友“土拨鼠”反映，我是河北人，在杨凌工作，工作单位和河北人才管理中心签署过外包协议，代为缴纳五险一金，因为是河北人才管理中心代缴公积金，缴纳单位和我工作单位不符，我提供公司和河北人才管理中心签署外包协议复印件和河北人才管理中心出具的代缴证明，我公司也给进行担保，其他一切条件也符合，但是杨陵住房公积金中心因为单位不符，就是不给我办理贷款，我想知道究竟怎样才能办理公积金贷款？希望相关部门能够解答。

2017年12月26日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了杨凌示范区管委会。

【部门回复】2018年1月5日，杨凌示范区住房公积金管理中心给予回复：

网友“土拨鼠”反映的问题，我中心对其签订的外包协议审核后，其合同签订时间不符，合同签订没有签署日期，当时审核未通过。收到贵单位该函后，我中心进一步核实借款人详细情况，补充相关资料后，已批准其公积金贷款。

编辑： 辛超