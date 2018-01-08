"国四"二手车无法迁入西安 省商务厅:政策正在纠正

西部网讯（记者 陈嘉伟）“我在河南买了一辆二手车，想要把车迁入西安市，却被告知因为自己的车是‘国四’标准，无法迁入。”近日，网友吴先生向西部网“民生热线”栏目反映了他的难题。

吴先生表示，国务院和陕西省早已发通知，要求清理“限制二手车迁入”的各种政策。“我认为，西安市禁止二手车迁入的做法很不合适。”

民生热线：二手车辆被限制迁入西安市 陕西省的相关政策何时解禁

吴先生说，他在河南购买了一辆二手轿车，上周想要办手续转入西安，却遭到了西安市车管所的拒绝。“车管所跟我说，我买的车子是‘国四’标准，西安已经执行‘国五’标准，没办法办理转入。”

对此，西部网记者首先咨询了西安市车管所。车管所的一名工作人员表示，西安市从2017年1月1日起执行‘国五’标准，“国四”二手车现在不能转入，“现在整个陕西省都要求‘国五’标准。”

而吴先生质疑西安市的这一政策违反了国务院和陕西省对于清理限制二手车迁入政策的有关规定。

据了解，根据2016年国务院发布的《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》和陕西省下发的《关于清理限制二手车迁入政策的通知》，要求要减少对二手车迁入的限制。

虽然是为了繁荣二手车市场，但两份文件对二手车的异地迁入也做了一定规定，要求“异地迁入二手车要符合国家在用机动车排放和安全标准且在环保定期检验有效期和年检有效期内。国家鼓励淘汰和要求淘汰的相关车辆（陕西省政策明确为‘黄标车’及‘老旧车’）及国家明确的大气污染防治重点区域有特殊要求的除外”。

对规定中要求的“符合国家在用机动车排放标准”，吴先生认为，应该执行“老车老办法、新车新办法”，“国家虽然已经实施‘国五’标准，但标准只针对新车，旧车执行‘国四’标准，我认为没有问题。”

记者了解到，2016年环保部和工信部共同发布了《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》，其中规定，“全国自2017年1月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车（客车和公交、环卫、邮政用途），须符合国五标准要求”。

规定只对新车产销及登记的各个环节做了规定，对“老车”过户、迁入等并没有明确要求。

那么吴先生的车辆是否属于“黄标车”或“老旧车”呢？吴先生说，他的车肯定不是“黄标车”。至于是否属于“老旧车”，西安市环保局的一名工作人员称，这很难认定。

“‘老旧车’是指车辆交售报废汽车回收拆解企业的日期，超过车辆初次注册登记日期10年以上的点燃式（汽油、天然气）绿标车。但这是以前的定义，因为目前淘汰‘黄标车’、‘老旧车’的补贴政策已经停止，环保部门也不再颁发绿标，所以目前还难以定义。”工作人员说。

记者了解到，吴先生的车辆初次登记日期在2007年，开了近11年。“如果说我的车是‘老旧车’，那就拿出相应的标准。但是以‘国五’作为门槛不允许转入，这肯定是不对的。”吴先生说。

对此，陕西省商务厅建设处的一名工作人员表示：“陕西省曾发过文件要求取消二手车迁入限制，但是各个地市执行的还是不一样。省上有个铁腕治霾的标准，要求是‘国五’标准的车辆，所以各个地市执行的也是这样。最近省商务厅准备根据国家的要求纠正这个错误，但还有一定的难度，正在努力。”

编辑： 沈晓芳