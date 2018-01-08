《地球之虹——肖云儒丝路墨迹书法展》开展。

西部网讯（记者 贺桐）1月6日，《地球之虹——肖云儒丝路墨迹书法展》在西安美道艺术馆开幕。陕西省文化艺术界众多知名人士及百余位现场观众一起参加了开幕式。

两千年前，张骞手持一支旌节凿通了西域之路，把神秘的东方文明推向了世界，而在当代，丝路文化使者肖云儒先生以78岁高龄，于2014年伊始，历经数载，三走丝路。

期间，肖云儒的书法作品跟随着他追寻丝路的足迹，从长安起，走过张骞千里迢迢到访过的罗马、玄奘跋山涉水到达的加尔各答以及东欧各国，共三十余国、百余城，行程八万华里。每至一国，肖云儒皆奉赠手书中国书法作品予当地政要友朋，并被6家国家博物馆收藏，作品或为摘引当地格言民谚和诗作名句，或为中国古典诗句中相关的摘句，亦有肖云儒现场即兴所拟文词。

此次展出的28幅作品，正是肖云儒赠书后留存的“姊妹”作品，此外亦有漫漫万里旅途中极具纪念意义的各种随身随行物品，及肖云儒先生丝路相关文化著作。

“肖云儒老师他的书法艺术促进了我们中国和丝绸之路沿线各国的交流，促进了我们中华文化在丝绸之路沿线各国的传播，所以我相信肖老师作为一个艺术家，他完成了他的历史责任和担当。”西安美术学院党委书记王家春说。

美道艺术馆馆长余思柠说，书法和丝路文化是博大恢弘的中华文明中的两颗明珠。作为“丝路文化使者”的肖云儒先生三访丝绸之路，孜孜不倦地传播中国文化符号书法艺术，将这两颗明珠缀成了“一带一路”上的一段佳话。美道艺术馆以弘扬丝路精神和丝路文化为己任，举办这个展览是向“一带一路”致敬，向推动丝路文化大发展的文化人致敬。

据了解，本次展览将在西安美道艺术馆持续至1月20日，书法爱好者可前往西安美道艺术馆感受肖云儒丝路书法的魅力。