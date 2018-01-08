2017年11月陕西规上工业较快回升 天然气开采业增速快

西部网讯（记者 熊惠玲） 记者今天（1月8日）从陕西省统计局获悉，2017年1-11月，陕西省规模以上工业经济出现较快回升。11月，全省规模以上工业完成总产值2446.15亿元，同比增长13.5%，实现工业增加值增长11%；累计完成工业总产值23048.79亿元，同比增长18.7%，累计实现工业增加值增长8%。

能源工业增长加快 多个行业出现较快回升

2017年1-11月，全省能源工业累计实现工业增加值同比增长6%，比1-10月加快0.2个百分点，拉动全省规模以上工业累计增长2.5个百分点。11月当月实现增加值增长10.8%，比上月加快4.1个百分点，拉动全省规模以上工业月度增长4.7个百分点。

分行业看，除电力、热力生产和供应业外，其他行业当月均出现较快回升。11月，受煤炭价格指数大幅回落的影响，煤炭开采和洗选业增加值同比增长16.4%，比上月加快6.1个百分点。

受原油和天然气需求增加的影响，石油和天然气开采业保持较快增速，当月增长10.7%，比上月加快0.6个百分点；受停产检修企业复工影响，石油加工、炼焦和核燃料加工业增加值同比回落3.8%，降幅比上月收窄6.7个百分点；电力、热力生产和供应业出现小幅回落，当月增长3.9%，比上月回落1.1个百分点。

逾六成主要工业产品产量保持增长

2017年1-11月，全省非能源工业累计实现工业增加值同比增长9.4%，比1-10月加快0.4个百分点，拉动全省规模以上工业累计增长5.5个百分点。11月当月实现增加值增长11.1%，比上月加快3个百分点，拉动全省规模以上工业月度增长6.3个百分点。

2017年1-11月，在统计的64种主要工业产品产量中，有41种产品同比增长。

能源产品中，原煤天然原油下降0.2%，降幅比1-10月收窄0.1个百分点；原煤增长11.9%，天然气增长2.1%，焦炭增长3.1%，发电量增长5.4%，分别比1-10月回落0.7、0.4、0.1和0.2个百分点；原油加工量增长0.8%，比1-10月加快0.1个百分点。

非能源产品中，精制食用植物油同比增长23%，化肥增长2.3%，塑料制品增长17.4%，十种有色金属增长1.3%，增速分别比1-10月加快1、0.2、2.3和0.9个百分点。

主要工业新产品继续保持较快增长，光缆增长14.6%，工业机器人增长22.8%，新能源汽车增长57.7%，太阳能电池增长72.6%，智能电视增长2.7倍。

编辑： 王瑜