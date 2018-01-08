西安房产企业购地热情趋稳 大户型房源"供需两旺"

西部网讯（记者 熊惠玲） 2017年，西安的房价一路高歌猛进，牵动着无数家庭的心。然而，虽然房价一路看涨，但小户型房源并没有得到消费市场的青睐。

近日，来自陕西省统计局的数据显示，2017年1—11月全西安市大户型、别墅的市场需求增长明显。144平米以上的大户型房源以及别墅的销售总面积达331.52万平米，较年同期增长30.3%。大户型房源受到青睐，购房者更倾向一步到位。

大户型房源“集中放量” 购房者倾向一步到位

2017年临近年底，西安新建商品房的批售速度加快，不少纯新项目相继入市的同时，大户型房源也迎来“集中放量期”。

从各个房产项目近期拿证的信息来看，大户型房源占比优势明显，120平米以上的三室及140平米以上的四室房源供应充足，同时市场上洋房、别墅等改善型产品新增供应量同样可观。

据了解，位于浐灞的中南·樾府项目在12月份多次拿证，375套商品房先后获批入市，新批商品房总面积约45.3万平米。其中，大户型房源占比高达57%，包括130平米—140平米之间的三室以及部分跃层。

12月上旬，中海太华府600余套房源获批，其中普通住宅527套，除了100平米及120平米的三室户型外，140平米、160平米、190平米以及240平米的四室占比突出。

“我之前住的房子是89平米，今年把旧房卖了，换了一个130平米的房子，但细算一下账，当初因为买的房子小，现在损失不少。”市民陈女士说，这些年贷款利息支出，以及购买二手房支付的中介费、各项税费，加上房子的装修费用，卖了房子也没有赚多少钱，反而因为房价涨了，还得花更多的钱购房。“当初就应该咬咬牙，房子面积一步买到位。”

相比于刚需户型，大户型更受到购房者的喜爱。

陕西省统计局近日发布的数据也印证了这一情况：1—11月全西安市大户型、别墅的市场需求增长明显，全市商品房销售面积2142.17万平方米，增长22.4%。144平米以上的大户型房源以及别墅的销售总面积达331.52万平米，较去年同期增长30.3%。

1～11月西安房企购地热情趋向平稳

记者从陕西省统计局获悉，2017年1～11月，西安房地产开发投资增速稳步回升，大项目支撑作用明显。其中，1～11月，全市房地产开发完成投资2115.96亿元，同比增长16.5%。

从项目规模来看，全市房地产开发计划总投资10亿元以上项目484个，完成投资1544.67亿元，超10亿元项目占全市房地产开发投资的73%，是全市房地产开发投资的主要支撑。

1～11月，全市房地产开发土地购置面积290.6万平方米，增长1.5倍，房地产开发企业购地热情趋向平稳。

专家：市场暂时被“冻” 房产市场需求仍在

陕西省房地产研究会会长王圣学认为，去年前十一个月，西安房地产开发商购地的面积并不多，热情下降，这是由严厉的调控政策导致的。“西安目前的楼市政策是‘不能买，不能卖’，市场被冻住了，开发商这时急着拿地意义就不大，因而购地的热情也不高。”

“但并不是说购地热情不高市场就有问题。”他表示，西安市整个房产市场还是健康的。

“2017年1—11月份，西安新增加人口将近19万，而过去五年总共都增加不了二十万人口，加上二胎政策的放开，西安房产市场需求没有问题，并且还会增长，房价总体上还是上升趋势，只不过涨幅速度慢下来了。”王圣学说，目前的调控政策相对还是比较严厉，但如果房产市场过于冷清，需求又还在增加，政府还是会对现有调控政策进行调整。

王圣学说，过去的市场是以90平米左右的刚需为主导，从数据来看，说明市场的购房主流正逐步向改善型需求转移，反映了改善型需求正在主导市场。

“选择改善型房源时，置业者不单单需要考虑房屋面积大小，户型好坏、教育配套、医疗配套、居住环境等都需要全面考察。”他建议，单纯的因为“大”并不能被称之为改善房，个人不同时期对住房的需求也是不一样的，购房时更应进行长远的规划和考量。

编辑： 王瑜