陕西省36项科技成果获2017年度国家科学技术奖

西部网讯（记者 熊惠玲） 1月8日，2017年度国家科学技术奖励大会在北京召开。国家共授予自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖共271项，其中，陕西省36项科技成果获国家科学技术奖励。

在获奖的36项科技成果中，自然科学奖6项，技术发明奖9项，科学技术进步奖21项。这些项目中，陕西省主持完成19项，参与完成17项。

在6项自然科学奖项目中，陕西省主持完成3项。分别是西安交通大学郭烈锦院士等完成的“太阳能光催化制氢的多相流能质传输集储与转化理论及方法”、孙军教授等完成的“金属材料强韧化的内在与外在微纳尺寸效应”和西安电子科技大学石光明教授等完成的“编码混叠成像与计算重建理论方法研究”。

在9项技术发明奖项目中，陕西省主持完成5项，其中通用项目4项。分别是西北有色金属研究院汤慧萍教授等完成的“高性能金属粉末多孔材料制备技术及应用”、西安电子科技大学李建东等完成的“密集无线通信系统的网络化资源管控技术”、西安交通大学赵玉龙教授等完成的“高动态MEMS压阻式特种传感器及系列产品”和苏光辉教授等完成的“先进核动力系统多因素跨维度强耦合动态分析技术及应用”。

在21项科学技术进步奖项目中，陕西省主持完成11项，其中通用项目7项。分别是西安交通大学陶文铨院士、何雅玲院士和王秋旺教授等为带头人的“西安交通大学热质传递的数值预测控制及其工程应用创新团队”；郑庆华教授等完成的“税务大数据计算与服务关键技术及其应用”；赵钦新教授等完成的“气液固凝并吸收抑制低温腐蚀的烟气深度冷却技术及应用”；西安建筑科技大学徐德龙院士等完成的“冶金渣大规模替代水泥熟料制备高性能生态胶凝材料技术研发与推广”；西北工业大学张秋禹教授等完成的“吸附分离聚合物材料结构调控与产业化应用关键技术”；陕西科技大学张美云教授等完成的“高性能纤维纸基功能材料制备共性关键技术及应用”；空军军医大学窦科峰教授等完成的“肝移植新技术—脾窝异位辅助性肝移植的建立与应用”。

特别值得一提的是，“西安交通大学热质传递的数值预测控制及其工程应用创新团队”是我省连续第二年获得国家科技进步奖-创新团队。

编辑： 王瑜