陕西开展酒类产品质量安全整治 全覆盖式排查小作坊

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 张伟峰） 记者今天（1月8日）从陕西省食品药品监管局了解到，随着春节的日益临近，为保障群众饮酒安全，陕西省即日起开展酒类产品质量安全专项整治。重点查处无证生产经营、酒中使用食品添加剂、超范围销售、非正规渠道购进散酒和非法添加药品生产配制酒等违法违规行为。专项整治将一直持续到3月份。

据了解，此次专项整治，以生产加工白酒小作坊和散装酒销售者为重点对象，以配制酒、散装酒、果酒、内供酒为重点产品，以酒店、酒巴、餐饮集中区、酒类批发市场、小食杂店等为重点场所。主要查处无证生产经营；购买基酒勾兑加工销售，使用甲醇、工业酒精等有毒有害非食品原料勾兑生产加工销售白酒；在酒中使用食品添加剂；非粮谷为原料生产酒类；超范围销售；不能提供有资质检验机构的合格检验报告；非正规渠道购进散酒；包装标识标签不符合食品安全国家标准；销售没有商标的内供、特供、专供酒及白酒小作坊没有原辅料购进记录、没有生产记录；非法添加药品生产配制酒及在散装酒中添加水或其他物质等违法违规行为。

为保证治理效果，省食品药品监管局要求各级食药监管部门集中力量对酒类产品生产经营重点环节、重点品种、重点区域、重点场所进行一次全面排查，特别是酒类小作坊要做到全覆盖、无盲区。

加大酒类产品抽检力度，重点对散装白酒、小作坊生产的成品酒进行专项抽检。对监督检查和专项抽检中发现的问题及时督促企业按要求整改；对违法违规行为依法处置；涉嫌犯罪的及时移送公安机关追究刑事责任。同时加大惩处力度，公开曝光伪劣酒类和违规生产销售企业或单位, 重拳打击，严惩重处制假售假的违法案件。

陕西省食品药品监管局提醒广大消费者，春节是酒类消费的旺季，在选购酒类产品时要到正规的超市、商场、专卖店去购买，注意辨别真伪，不能贪图便宜，以免买到假冒伪劣产品，也不要购买来历不明的酒类产品。如果遇到酒类产品质量问题或酒类加工“黑作坊”，可及时拨打12331热线或向当地食品药品监管部门反映。

编辑： 王瑜