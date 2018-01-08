面包车雪天拉着旧轮胎，熊孩子上马路大玩漂移。

西部网讯（记者 刘望） 都说当爹的照看孩子时心比较大，原来，还真是这么回事。昨天（1月7日）下午15点左右，在狄寨原上一名男子在面包车后面绑了一只轮胎，拉着熊孩子玩漂移，幸亏被巡逻民警及时发现，劝离了这“心大”的父子俩。

对于孩子们来说，这几天的降雪可算给他们带来了一个天然的游乐场，尤其是在狄寨原上，厚厚的积雪让周末放假在家的孩子们有了新的玩具。昨天下午15：00左右，西安交警灞桥大队民警在狄寨北路巡逻时发现，一辆面包车后面绑着两根麻绳，麻绳末端系着一个废旧的轮胎，轮胎上坐着一名小男孩在玩漂移。

原来，下雪天孩子放假在家实在没地方去，于是趁着路面车少，就开着面包车带孩子玩轮胎漂移，进行极限挑战。小朋友在道路上由车辆拖移滑雪嬉戏，场面十分危险。

灞桥大队民警杨柳介绍，万一家长们自制的滑行工具麻绳断裂，圆形轮胎将无法控制方向，孩子很可能被甩出去。如果车速过快或路面较滑，受惯性影响，轮胎也可能直接撞向面包车，轮胎上的儿童将受伤害。

随后，民警叫停了这一危险举动，并对驾驶员和小男孩进行了批评教育。熊孩子跟着“心大”的家长一个劲儿地承认错误。

民警提醒，根据《道路交通安全法实施条例》第七十四条规定，行人不得在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具。这些工具没有安全保障，在突发意外时也无法有效制动，可能对人身安全造成极大的伤害。希望广大市民在休闲娱乐时不要尝试此类活动，确保安全。

编辑： 王瑜