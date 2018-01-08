十九大精神进高校：让信念之光照亮青春

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）党的十九大胜利闭幕后，陕西全省上下掀起了学习贯彻十九大精神的热潮。近日，根据省委宣传部安排部署，深入推动“十九大精神进高校”“青年学子学习青年习近平”等系列学习实践活动。在这一过程中，各高校推出形式多样、内容丰富的学习实践载体，让全省高校青年学子对十九大精神有了更深刻的领悟，更加坚定了理想信念。

陕西师范大学马克思主义理论学院副教授熊晖：“在我们阅读《习近平的七年知青岁月》当中，我们体会到了习近平对老乡们这种质朴的情感，他扎实地与群众心贴心，一起劳动，一起生活，建立了深厚的感情。”

这是陕西师范大学本学期开设的《习近平的七年知青岁月》导读课，这是一门必修通识课，专门针对在校的四个年级3000多名师范生开设。课堂上除了讲述青年习近平的故事外，还融入了众多爱国主义诗篇、故事、党的十九大报告内容，以及大量国内外珍贵文献资料。课堂信息量大，又生动有趣，深受学生喜爱。

陕西师范大学思想政治教育2014级学生潘源：“我们大学生很可能处在一种很浮躁的状态下，上了《习近平的七年知青岁月》(导读）这门课，最大程度帮助我们静下心来，沉下来。”

陕西师范大学思想政治教育2014级学生：“学习青年习近平的一个情怀，帮助自己树立了一个更远大的目标，不再着眼于自己的一个小我，而是一个大我。”

陕西师范大学马克思主义理论学院党委书记闫文浩：“通过这门课程的教学，全校三千名师范生都参与了这一课程的学习，进一步坚定了践行青年习近平的扎根精神，谋事思想，报国情怀的这种信念。”

除了课堂内的教学和学习，在陕师大各类课外社团活动中，也将学习宣传落实十九大精神放在了首要位置。同学们通过表演、诵读、宣讲等多种多样的形式来传递十九大精神，开展“学习青年习近平”实践活动。

陕西师范大学党委书记、校长程光旭：“习近平青年的知青岁月发生在我们陕西，那么和那段时间相比，我们的学生现在处于同一年龄段，所以学生在学习过程中，更具有亲近感和感情的认同感，通过这种历史的变化学习，让学生树立扎根西部，服务国家的理想信念，扣好人生的第一粒扣子。”

党的十九大召开后，西安体育学院的校园广播每天都会播送有关十九大的内容。

西安体育学院2016级学生赵美郡：“在学校就听这个广播，感觉十九大一下就贴近自己的生活了，真的就是潜移默化学习到十九大的精神。”

此外，西安体育学院还充分利用校内微信、微博等新媒体平台，通过让学校师生诵读十九大报告、讲述青年习近平故事等多种方式，形成人人参与、人人学习十九大精神的良好氛围。据统计，自从集中学习实践活动以来，学校利用微信平台推出在线诵读活动100余次，累计点击量达到12000多次。

西安体育学院新媒体中心负责人孙妍：“用官方微信，制作微信平台的诵读活动，希望我们全院师生都能参与进来，通过这个活动，我们全院的师生不光是一个十九大精神的学习者，甚至成为了十九大精神的一个宣传员。”

形式多样、内容丰富的学习实践活动，让青年学子在潜移默化中更深刻领悟到党的十九大精神。

2017年12月27日，一场主题为“坚定文化自信”的古琴音乐会在西安音乐厅举行，演奏团队是西安外事学院古琴专业的师生，观众多数是学校在校学生。

西安外事学院董事长黄藤：“因为十九大习主席在报告中指出，没有文化的自信就没有我们国家的自信，今天在这里举行的古琴音乐会，正是贯彻落实十九大精神的细微体现和具体行动。”

西安外事学院学生邓晓航：“以这种音乐熏陶的方式，着实让我们感受到了中国传统文化的魅力。这种形式会更加帮助我们学习十九大精神，建立我们心中对中国传统文化的文化自信。”

采访中记者了解到，我省一些高校还将十九大精神编入教材、写入教案，通过优秀教师授课的方式让学生聆听学习。在陕西青年职业学院，这门主讲十九大精神的课程是所有在校学生的必修课，主讲老师也是学院最受欢迎的思想政治老师。

陕西青年职业学院党委副书记、副校长刘瑞明：“十九大精神的学习，现在目前我们采取的是‘三进’，首先要进我们的教材，进我们的教案，进我们的课堂，我们今年专门拿出八个学时，把十九大精神的学习和习近平新时代中国特色社会主义思想作为我们课堂的主要内容来学习。”

学校负责人告诉记者，他们学校属于普通的高职学院，生源来源多样，通过课堂上十九大精神的教学以及课下多种多样十九大精神的实践活动，学生的精神面貌焕然一新。尤其是每周都召开的主题班会，很受学生们的欢迎。

今天，这堂主题为“青年学子学习青年习近平”的主题班会是陕西青年职业学院辅导员杨林杰精心准备的，班会上还请来了前段时间去延川县梁家河参加社会实践的同学来讲述自己的见闻。

通过辅导员老师的引导，通过班级成员的分享，班里的同学都深受感动、鼓舞。班会后，同学们写下了自己对人生新的期许。

陕西青年职业学院2017级学生葛琳：“我觉得作为我们现在当代的大学生，我们就应该承担起祖国未来发展的责任，精神上意识到自己身上所肩负的责任。”

采访中记者了解到，从2017年12月26日起至今，我省共有81所高校集中开展了十九大精神进高校学习实践活动。在活动中，各高校坚持让十九大精神进教材、进课堂、进头脑，通过形式多样、内容丰富的学习实践活动，使得青年学子真学、真懂、真信、真用。

陕西省委宣传部宣教处副处长周凯：“这次学习实践活动，创新了很多的形式载体，比方说开展读书征文、演讲比赛以及交流分享等一系列活动，组织青年师生深入地研读，培养有理想、有本领、有担当的青年一代，推动十九大精神在陕西高校落地生根。”

党的十九大报告中提出，青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。通过此次“十九大精神进高校”“青年学子学习青年习近平”集中学习实践活动，让广大青年学子将党的十九大精神内化于心、外化于行，坚定理想信念，脚踏实地，从而帮助他们在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章。

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编辑： 辛超